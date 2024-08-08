非名校資工系沒前途？過來人揭「人生圓滿教戰守則」 上班還能耍廢

台灣身為科技之島，除了擁有台積電、聯發科等大廠，政府也不遺餘力支持科技業發展，使得年輕學子選填大學志願時，考量未來出路不少人選擇電機、資工等相關科系。一名網友分享非名校資工系畢業後的「職場教戰守則」，坦言自己雖然有時需要加班，但多數時候職場生活可說十分愜意，鄉民紛紛驚嘆「讓學店仔看到了希望」。

一名網友在Dcard發文，他指出可能有許多非名校畢業的資工系新鮮人，求職時對未來感到不安、迷茫，甚至無法找到努力的方向。原PO不諱言自認「我和你們一樣也是學店仔」，並大方分享「職場教戰守則」。

「我們的目標不會是台積、聯發科，所以不用害怕四大四中的一些怪物跑來搶你飯碗」，原PO表示，絕大多數公司並沒有錢聘請學霸等級的軟體工程師，「我們有我們的市場」，只要肯學、邏輯清晰一定能獲得職位。

原PO指出要當上軟體工程師，除了必須熟悉一門程式語言之外，平時也可以寫一些解決日常生活問題的小程式當成自己的作品集，如果有2到3個完成度夠高的作品，原PO預估起薪可能40K起跳，若只是熟悉語法，起薪可能約33K至36K。

對於職涯發展，原PO表示雖然學歷不如頂大畢業同行，但靠著資歷累積，加上中間若夠努力拚專業能力，「十年後你們的薪水未必就真的會比他們低」。若對未來沒有遠大抱負，只想領著40K到50K左右的薪資，「基本上24～26歲以前你就能達到你想要的薪資待遇，然後開始耍廢」。文末原PO還曬出自己的薪資單，每月本薪+津貼共60K，雖然仍會需要熬夜加班，「但絕大部分都在混，能爬到這個薪水，我很滿意」。

教戰守則曝光後吸引眾多鄉民回應，「恭喜原PO，看完我也要好好努力多做一些作品出來了」、「我這個轉職仔看完也比較有信心了」、「我從下面洗上來的跨考仔也很需要這種文章，超怕找不到工作」、「讓學店仔看到了希望」。