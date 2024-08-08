東吳大學日文系促文化交流 獲日本外務大臣表彰

東吳大學日本語文學系長期推動日語教育，促進台、日間的文化交流，受到日本政府肯定，今年獲得「令和6年度外務大臣表彰」，是全台灣唯一獲得殊榮的大學。

東吳大學今天發布新聞稿，日本外務省於本月1日正式宣布，東吳大學日本語文學系榮獲「令和6年度外務大臣表彰」，肯定日文系長期提升台灣的日語教育，也彰顯日文系在促進台日文化交流的貢獻。

東吳日文系是台灣最早成立的日語系之一，緊跟時代脈動調整課程，除了傳統的語言、文學教學外，還開設了日本文化、日本社會、職場日語、科技與日語應用等多元化課程，全方位培養學生的日語應用、跨文化溝通能力。

東吳日文系另一大特色是豐富的國際交流活動，與日本多所知名大學合作，每年都有約100名學生赴日交換或參加短期研修。日文系的畢業校友在學術界、商界或翻譯界的表現有目共睹，也是受到日本表彰的重要原因之一。

另外，東吳日文系多年來積極參與台灣各級日語教育的規劃和改革，為中學日語教育培養教師，並通過研討會、工作坊，提供教育工作者寶貴的進修和交流機會。

東吳大學表示，這次獲得日本外務大臣表彰，既是對過去的肯定，更是未來繼續前進的動力。相信在這份榮譽的鼓舞下，日文系將再接再厲，持續為台灣培育優秀的日語人才，促進台日的文化交流。