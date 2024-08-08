八八風災15周年 陽明交大研究：快速搬遷永久屋未必佳

莫拉克風災今年屆滿15周年，國立陽明交通大學護理學院與國家災害防救科技中心合作，針對當年風災下房屋受損嚴重的1236個家庭進行調查。經10年追蹤發現，當年災後被迅速安置到穩定住所的災民，起初心理壓力較低，但往後心理壓力逐漸上升，調查指出，搬遷前有較長時間進行準備的災民，長期心理復原狀況反而較佳。

調查發現，當年莫拉克風災後被快速安置到穩定住所的災民，雖起初心理壓力較低，但隨時間推移，心理壓力反而逐漸上升，最後反變得相對較高。相較之下，災後未馬上遷入永久屋的災民雖必須花數年時間找尋穩定住所，並可能經歷一次或多次搬遷，但於搬遷前擁有較多時間準備、適應，長期觀之，心理恢復狀況顯著較佳。

陽明交大臨床護理研究所助理教授陳律言表示，搬遷前有較長的時間進行準備或調適的災民，其長期心理復原狀況較沒時間準備的災民好。無論是經歷一次大搬遷或兩次搬遷，情況皆是如此。

陳律言指出，該項發現顯示，天然災害發生後，如果能夠讓災民們有更多的時間討論及決定搬遷的時間或地點，應該是減輕災民們在災後長期心理壓力的關鍵因素。

過去也有部分研究或報導指出，永久屋對社區凝聚與文化傳承的不利影響，甚至衍生出土地及居住權的爭議，難以協助災民安居樂業。

近年台灣乃至於全球面臨極端氣候威脅，研究團隊認為，該項研究為災害風險管理和社會韌性建設提供了參考指引。陳律言建議，未來制定災害應對措施時，應更加重視災民心理需求、提供足夠的時間和資源，協助災民做出適合自身的搬遷決定，並做好心理調適，以促進災後心理復原。