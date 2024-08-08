大學雙語課程評鑑 5成不符定義

審計部公告一一二年度中央政府總決算審核報告，教育部推動大專校院雙語化學習計畫，補助學校投入ＥＭＩ（English as a Medium of Instruction）全英語授課。教育部委託英國文化協會擔任計畫諮詢輔導顧問，由協會邀請專家學者，去年至十六所重點培育學校、學院，以訪談和觀課等方式了解執行成效，發現五成課程未全然符合ＥＭＩ定義，但學校認為評鑑只看語言是畫錯重點。

觀課調查發現，九成教師都具專業英語能力，但八十堂ＥＭＩ課程中，五成課程未全然符合ＥＭＩ定義，教師「講課」占據課程多數時間，反而缺乏師生雙語互動，無法了解學生學習情形和語言能力。

雙語標竿大學、台師大副教務長劉宇挺肯定報告的價值，但他認為，當解釋複雜概念，教師就必須搭配問答、作圖等讓學生容易理解，完善的ＥＭＩ課程應同時兼具語言面與非語言的輸入，才能滿足不同學生的學習需求。

致理科大應用英語系講座教授陳超明指出，ＥＭＩ課程關鍵在教學策略要改變，以學習者為中心做互動探索，若只強調課堂說了幾成英語是畫錯重點。

陳超明談到，大學教授可能是很好的學者，但不一定都能成為優良教師。推動ＥＭＩ課程以來，多會看到部分教授直接將原中文課程改用英語敘述，確實是最輕鬆的作法，但若教學模式未改，「課堂講中文都沒人聽了，還期待講英文有人聽？」教師應增能，學習妥適利用教學策略。

政大財政系教授吳文傑說，過去規畫課程時，就先將學生設定為課堂發言主體，每次上課都有近五十人參與討論，參與討論的學生會得到額外加分，先對學生提出誘因。