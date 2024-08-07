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不再單純「課程中翻英」力推全英語授課 大學送教授赴美進修
大專校院推動EMI全英語授課，但為協助教師增能、有效利用教學模式，不再囿於將課程「中翻英」。台師大今年暑期首度辦理教師移地訓練，與美國德州大學奧斯汀分校合作，送全台廿名不同領域大學教師赴美國進修二週課程；中山大學也攜手美國亞利桑那州立大學，建置EMI線上增能課程。教師先「進修」，再回頭提高學生於EMI課程中的參與度。
推動雙語政策需大量EMI教師，配合大專雙語化學習計畫，台師大近年成立EMI教學資源中心，也將資源分享予他校。校方表示，師大近年與德州大學奧斯丁分校、哥倫比亞大學合作師資增能課程，今年暑期首波選送廿名教師出國進修。
台師大指出，教師要先具備課程發想，並在當地進修時完成課程、試教；且進修結束後還配有「售後服務」，屆時美方學校還會再派人來台觀課、給予回饋，提供後續課程諮詢。
台師大也表示，學校也設置英語學術素養中心協助學生暖身，推出EMI課前準備專書、安排助理員於課程前先幫忙校正英語口說報告，屆時教師上課時便不用花太多心思矯正學生的語言能力，專心顧及學術層面即可，學生修讀EMI也才容易吸收專業知識。
對此，中山大學雙語教育資源中心也與亞利桑那州立大學合作，建置線上增能課程，開放大專校院一百名教師線上進修。
中山大學海保所助理教授林裕䕒表示，大學教授通常專注於學術研究，但授課技巧訓練也很重要。如上課時會使用Jigsaw Reading，先根據學生英文能力做分組閱讀，確保學生能與同儕討論了解文本訊息；再者，教師也要以身作則，授課過程中盡量全程使用英語，學生才會真正效法。
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