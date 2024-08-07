台科大攜手輝達、華碩 打造AI數位雙生實驗室

台灣掀起一波AI（人工智慧）風潮，台灣科技大學今天宣布與輝達（NVIDIA）、華碩（ASUS）合作成立實驗室，強化學生在生成式AI和數位雙生（Digital Twin）技術能力，加速培育符合產業需求的人才。

台科大「AI數位雙生實驗室」今天舉行開幕儀式，在生成式AI的研究將著重在自動駕駛車輛、製造業製程檢測與模擬等領域；而數位雙生的應用上則聚焦在智慧製造與智慧城市治理。

台科大校長顏家鈺表示，實驗室導入最先進的硬體設備和軟體平台，為學生提供一個符合業界標準的學習環境，未來計畫在華夏校區打造綠色能源驅動的算力農場，期許在各項前瞻研究與產學合作上，帶來突破性發展。

「數位雙生」指在數位平台中建構出類比現實世界的物體、製程或系統，並透過AI、機器學習、資料分析等方式，模擬在真實世界的運作情況。

台科大人工智慧跨域科技所所長姚智原舉例，製造商可透過數位雙生模型試錯，節省開模、實體驗證失敗的成本；營建業可進行智慧城市模擬、邊坡預測、工業製程的瑕疵檢測等，具體運用範圍相當廣泛，需要大量人才投入。