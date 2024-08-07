諾貝爾物理獎得主李政道辭世 留下8字箴言勉清大師生

清華大學傑出校友、名譽博士，也是首位華裔諾貝爾物理獎得主李政道4日在美辭世，享耆壽98歲，消息傳來，令清華人深感悲痛。清大表示，李政道曾為學子寫下：「不怕迷路，才能求證」，也希望這句嘉言繼續鼓勵清大立志投身研究的師生。

清大指出，李政道1945年畢業於清華大學於西南聯大時期的物理系，師從教授吳大猷。李政道才華出眾，年僅29歲便成為哥倫比亞大學有史以來最年輕的全職教授。1957年，他與同為清大校友的教授楊振寧，共同提出弱相互作用下宇稱不守恆理論，為物理學研究開創新猷，榮獲諾貝爾物理學獎，當年31歲的他，是史上第二年輕的諾貝爾獎得主。

李政道在1991年「清華校友通訊」接受清大學生專訪時提到，當時已是花甲之年的他，仍清晨4、5點即起，周末也沒什麼休息。他認為，面對工作瓶頸、不能突破，也是常態，都可以平常心去面對；唯有持續堅持不懈怠，才能在求證的路上揮開迷惘。

李政道於1997年獲頒清大名譽理學博士，2000年更成為清華在台建校後的首屆的傑出校友。清大物理系院士李定國回憶，1997年國家理論科學研究中心在清華大學設立，李政道院士即出任第一屆的指導委員，「他十分重視理論物理的研究，強調要多培育及提拔年輕人，他當年的遠見如今來看也十分正確。」

清大材料系講座教授彭宗平則說，李政道為紀念夫人秦惠䇹女士，從他及夫人名字中各取一字，創立「䇹政基金會」，積極促進清大與對岸優秀學子的交流，如今已有超過千位䇹政學者在科研之路發光發熱。

彭宗平當年負責清大的䇹政學者計畫，而與李政道成了忘年之交。李政道以其九十高齡還每年親繪賀卡向彭宗平致意，令他感到份外珍貴。

清大表示，李政道曾說：「物理就是我的一生」他的學術貢獻、對後學的提攜、對科學交流的促進，將長存於世，為後人所景仰。願他在另一個世界，繼續以科學之光點亮未知的宇宙。