快訊

巴菲特也入列！全球股災重創9科技富豪身價 受傷最深的是他

賀錦麗競選搭檔出爐！傳聞人選「二選一」 CNN：明尼蘇達州州長華茲出線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慘被放生…中字輩理工男碩五畢不了業 才知教授「賺錢」黑幕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀中字輩理工研究所的男網友在Dcard抒發心情，大嘆自己被教授「放牛吃草」五年。示意圖／Ingimage
一名就讀中字輩理工研究所的男網友在Dcard抒發心情，大嘆自己被教授「放牛吃草」五年。示意圖／Ingimage

「真的沒想到理工中字輩那麼難畢業…」一名就讀中字輩理工研究所的男網友在Dcard抒發心情，大嘆自己被教授「放牛吃草」五年，回想起碩一談好的畢業門檻，原已完成打算投放期刊，卻被教授莫名拒絕，內容也不斷地遭到修改，如今讀到碩五仍未畢業，引起熱烈討論。

回想起進到實驗室那年，原PO曾聽說過有正讀碩五的前輩，後來知道了很多秘密，原來教授不僅開了一間公司，還會收割學生的研究成果，公司很多商品都是出自研究生的作品，甚至連學生的期刊教授都掛第一作者。

「當老闆就是只想看成品」，原PO表示，教授完全不想聽學生對研究的理解跟進度，甚至輪到他要發表論文，為此用心製作的簡報，教授隨便看個幾頁也就不看了，讓他真心哀嘆「根本免費當公司的RD（研究開發人員）」，更奉勸大家千萬別找有開公司的指導教授。

貼文一出，網友們紛紛安慰原PO，直言有看過「讀更久的」，「看過碩八」、「碩六都大有人在」、「你已經可以當博士班唸了」；也有人指責教授不負責任，「就算不開公司也一樣，一堆教授就是放牛吃草+失憶反悔+收割成果」、「放牛吃草肯定是教授的問題，指導學生是他的工作，不好好指導把不主動怪到學生頭上根本就不合理」。

Dcard 研究所

相關新聞

興大學士後醫學系新生參訪 彰基總院長陳穆寬3點勉勵

彰基醫學中心雖然沒有專屬的醫學院，但為了培育更多醫學人才，與中部多所醫院與國立中興大學合作，成立中興大學學士後醫學系，由...

對所學茫然、休學生增加 大學推動「大一年」穩定就學

教育部統計，111學年大專校院學生於學年底處於休學狀態的人數，大學學士班總計3萬5257人，主要休學原因仍為「就讀學校、...

慘被放生…中字輩理工男碩五畢不了業 才知教授「賺錢」黑幕

「真的沒想到理工中字輩那麼難畢業…」一名就讀中字輩理工研究所的男網友在Dcard抒發心情，大嘆自己被教授「放牛吃草」五年...

翁曉玲稱麟洋配「中國人的驕傲」 清大接抱怨電話

麟洋配巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲稱「中國人的驕傲」。她在國立清華大學研究室被貼「中國人教授」紙條，也有人致電清大抱怨...

連江與中興大學簽MOU 將獲農業生物及碳排等技術支持

位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄，未來將獲農機、路...

台大攜手高雄農改場 回應氣候變遷探索新農業技術

國立台灣大學生物資源暨農學院攜手農業部高雄區農業改良場，於日前簽署合作備忘錄（MOU），聚焦於智慧農業研究、技術推廣等正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。