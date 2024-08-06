慘被放生…中字輩理工男碩五畢不了業 才知教授「賺錢」黑幕

「真的沒想到理工中字輩那麼難畢業…」一名就讀中字輩理工研究所的男網友在Dcard抒發心情，大嘆自己被教授「放牛吃草」五年，回想起碩一談好的畢業門檻，原已完成打算投放期刊，卻被教授莫名拒絕，內容也不斷地遭到修改，如今讀到碩五仍未畢業，引起熱烈討論。

回想起進到實驗室那年，原PO曾聽說過有正讀碩五的前輩，後來知道了很多秘密，原來教授不僅開了一間公司，還會收割學生的研究成果，公司很多商品都是出自研究生的作品，甚至連學生的期刊教授都掛第一作者。

「當老闆就是只想看成品」，原PO表示，教授完全不想聽學生對研究的理解跟進度，甚至輪到他要發表論文，為此用心製作的簡報，教授隨便看個幾頁也就不看了，讓他真心哀嘆「根本免費當公司的RD（研究開發人員）」，更奉勸大家千萬別找有開公司的指導教授。

貼文一出，網友們紛紛安慰原PO，直言有看過「讀更久的」，「看過碩八」、「碩六都大有人在」、「你已經可以當博士班唸了」；也有人指責教授不負責任，「就算不開公司也一樣，一堆教授就是放牛吃草+失憶反悔+收割成果」、「放牛吃草肯定是教授的問題，指導學生是他的工作，不好好指導把不主動怪到學生頭上根本就不合理」。