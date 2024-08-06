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翁曉玲稱麟洋配「中國人的驕傲」 清大接抱怨電話

中央社／ 新竹市6日電
藍委翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲」。圖／取自翁曉玲臉書
藍委翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲」。圖／取自翁曉玲臉書

麟洋配巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲稱「中國人的驕傲」。她在國立清華大學研究室被貼「中國人教授」紙條，也有人致電清大抱怨。清大表示，翁曉玲已未授課，尊重其發言。

台灣男子羽球雙打組合李洋和王齊麟在巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲微信發文稱「中國人的驕傲」，引起議論。

對此，有網友在網路社群Threads分享照片並發文，指翁曉玲在清大的研究室門上被貼印有「中國人教授」等字樣紙條。

清大今天向中央社記者表示，翁曉玲已未在清大通識中心開課或授課，但校方認為翁曉玲可能還有指導學生，所以才保留辦公室，經管理員發現門上被貼紙條後，已撕掉清除。

清大指出，今天確實有接到民眾抱怨電話，由於翁曉玲已到立法院擔任立委，且此屬於她的個人發言，校方無法代替回應，只能尊重。

巴黎奧運 清大 翁曉玲

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