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連江與中興大學簽MOU 將獲農業生物及碳排等技術支持

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄。圖／連江縣政府提供
位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄。圖／連江縣政府提供

位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄，未來將獲農機、路樹及動物診療等技術，也共同推動零碳島政策。

連江縣政府表示，今與國立中興大學正式簽署合作備忘錄（MOU），標誌著雙方在農業、獸醫及自然碳匯等領域的合作將邁向新的高度。典禮由副縣長陳冠人主持，並邀請中興大學校長詹富智、各院系負責人及連江縣農會總幹事陳景文等人參與。

陳冠人表示，此次與國立中興大學的合作，將有助於解決連江縣在農業機械維修、動物健康醫療以及自然碳匯管理方面面臨的諸多挑戰，合作涵蓋三大領域。農業方面，將集中於農機維修和道路樹木診療等技術支持，提升農業生產的效率與可持續性；動物醫療方面，透過獸醫學院的專業團隊駐點服務，為縣內寵物及農場動物提供更完善的健康照護；自然碳匯領域合作，也將助連江推進零碳島政策，實現提前達成淨零碳排的願景。

連江縣府表示，與中興大學的合作是互利共贏的典範，雙方的專業知識和資源整合，不僅有助於解決連江縣的實際需求，也為中興大學提供寶貴的實踐經驗，鞏固學術與地方產業的合作模式。

位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄。圖／連江縣政府提供
位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄。圖／連江縣政府提供

中興大學 動物 零碳

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