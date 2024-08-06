連江與中興大學簽MOU 將獲農業生物及碳排等技術支持

位於外島的連江縣近年持續發展，但在農業、動保、自然碳匯等領域卻遭受挑戰，縣府今與中興大學簽署合作備忘錄，未來將獲農機、路樹及動物診療等技術，也共同推動零碳島政策。

連江縣政府表示，今與國立中興大學正式簽署合作備忘錄（MOU），標誌著雙方在農業、獸醫及自然碳匯等領域的合作將邁向新的高度。典禮由副縣長陳冠人主持，並邀請中興大學校長詹富智、各院系負責人及連江縣農會總幹事陳景文等人參與。

陳冠人表示，此次與國立中興大學的合作，將有助於解決連江縣在農業機械維修、動物健康醫療以及自然碳匯管理方面面臨的諸多挑戰，合作涵蓋三大領域。農業方面，將集中於農機維修和道路樹木診療等技術支持，提升農業生產的效率與可持續性；動物醫療方面，透過獸醫學院的專業團隊駐點服務，為縣內寵物及農場動物提供更完善的健康照護；自然碳匯領域合作，也將助連江推進零碳島政策，實現提前達成淨零碳排的願景。