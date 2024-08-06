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東海大學應數系轉變智慧計算系 邁進科技金融教育

中央社／ 台中6日電

AI時代帶動全球新產業革命，東海大學應用數學系面對未來趨勢，華麗轉身成為「智慧計算暨應用數學系」，希望透過智慧計算，進入智慧醫療、金融科技、智慧居家3大領域。

東海大學今天發布新聞稿，智慧計算暨應用數學系系主任陳宏銘表示，應數系正逐步革新，未來數學不僅是數學，透過智慧計算進入智慧醫療、金融科技、智慧居家3大領域，智慧計算暨應用數學系的學生將成為炙手可熱的新世代人才。

陳宏銘表示，數學是萬物根本，如音樂的音符呈現，建築物中的幾何圖形，哲學的思考，都可透過數學來詮釋，應用數學更是將數學理論和技術應用於工程、科學、經濟學、計算機科學和金融等領域。

陳宏銘說，配合人工智慧、大數據種種的技術快速變革與智慧應用時代潮流，傳統應用數學系課程除培養學生的邏輯思考、數學分析與資訊程式運用等基礎核心能力，也正脫胎換骨擺脫過去的束縛。

東海應數系變革為智慧計算暨應用數學系，聘任具有統計、金融、量子計算背景的教師，結合過去模型建立、數據分析、數值方法、優化技術等訓練優勢，規劃具有特色的數據科學導論和整合專題研究，另加入科學計算、數理控制、數學建模、密碼安全、3D列印、生物資訊等方向的應用進階課程。

陳宏銘指出，應數系變革為智慧計算暨應用數學系後，學生出路會更寬廣，成為AI新世代下，科技、金融、教育等產業的新助力。

密碼 東海大學

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