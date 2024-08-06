暑期先修＋讀書方法 中央大學推動「大一年」專責機構

8月起邁入113學年度，為了強化高三到大一學習的橋接轉銜，協助新鮮人適應大學生活，國立中央大學表示，113學年度開始設立「大一年專責機構」，整合相關單位人力與學習資源，統整「大一年」制度與課程，希望提升大一新生的學習動機，尋找自我定位與未來發展。

中大表示， 「大一年」為教育部資科司支持的「Xplorer探索者計畫」努力推動的概念。當前社會快速變動，新興科技與社群媒體蓬勃發展，加上學生的特質、背景、需求與期待多樣化，都對高等教育形成衝擊與挑戰。

中大指出，大一年旨在協助新生成功學習，也是運用校內外資源、整合課堂內外學習機會的辦學策略，因此美國的大學近年也逐步加強推動。

中央大學「大一年專責單位」統整教務處、學務處、通識教育中心、文學院、客家學院、中文系、英文系、法文系、文學院學士班和客家系的人力與學習資源，設計暑期先修課程、新生轉銜工作坊、新生專題、一對一導師制度、學長姐修課指導、自主學習微課程、跨領域微學程等方式，引領新生更個人化、彈性學習機會，以落實自我定向策略。

中大表示，今年將先以人文社科學新生試行，自8月開始新生可以選修暑期先修課「生成式人工智慧與Python跨域應用」，配置人文社科同學應有的科技能力；開學周除一般新生訓練外，增加「新生轉銜工作坊」，內容包括時間管理、生活適應、與讀書方法介紹。

中大也指出，同時也會於通識中心開設「定錨與跨域：跨學科對話與整合」課程，提供人社同學對不同學科領域議題的理解外，並加入「新生專題」的指導，協助新生探索世界議題，找尋自己未來的方向。