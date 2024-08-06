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台大攜手高雄農改場 共研農業技術因應氣候變遷

中央社／ 台北6日電

因應氣候變遷影響，台大生農學院和高雄農改場簽署合作備忘錄，將共同研發因應氣候條件改變的農作物和相關農業技術，希望達成農業調適及淨零碳排目標。

台灣大學今天發布新聞稿指出，台大生物資源暨農學院學院多年來對作物育種、栽培系統與應用技術研發不遺餘力，近年更於智慧農業及淨零碳排領域有卓越成績；而農業部高雄區農業改良場秉持服務農友的精神，致力於高屏地區農業經濟作物種植技術、病蟲害管理等研究。

近年來氣候變遷對農業產值、農民生計及農業生態環境的影響甚鉅，台大生農學院因此與農業部高雄區農業改良場簽署合作備忘錄，希望結合雙方的農業研究及農業發展量能，達成農業調適及淨零碳排的目標。

根據備忘錄內容，雙方將在智慧農業研究、技術推廣、實地實踐等方面合作，共同研究與開發因應氣候條件改變的農作物與農業技術；高雄農改場也將提供實地示範基地，協助農民及相關農業產者掌握最新技術。

台大生農學院院長林裕彬表示，很高興和高雄農改場建立合作夥伴關係，這不僅是學院的重要指標之一，也是對台灣農業發展的重要貢獻，相信通過雙方的共同努力，必定能在農業技術創新方面取得顯著成果。

高雄區農改場場長戴順發提到，高雄農改場與台大生農學院在稻米研究改良上始終維持密切合作關係，特別是抗稻熱水稻新品種「台大高雄1號」研發成功，將有助於有機米栽植，這次簽署備忘錄也提供未來更具體的合作方向。

台大 農改場

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