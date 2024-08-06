快訊

他好奇穿「空調服」騎車真的涼嗎？網點頭：配1物直接變行走的冷風扇

陸17歲天才少女悲歌 職校生數學不可能好？

利菁羨慕林郁婷「賺進幾百億的廣告費」 感謝JK羅琳趴在地上做橋

影／中正大學學生夜市Free Hug情緒調查 民眾反映曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影

嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，為調查在地民眾對自己情緒了解，以及對紓解負面情緒的方式，日前到人氣熱點嘉義市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱，但民眾大多好奇駐足觀看，上前抱抱者不多。

iGEM競賽全名國際基因工程生物機械競賽，由美國麻省理工學院創立，以「合成生物學」為核心，結合工程學，商學，資訊學與人文科學國際學術性競賽。期許參賽者能解決社會問題，研發符合市場需求，兼顧環境產品，透過人文實踐方式與在地連結，實現科學家所需擔負的社會責任。

中正學生創意製作「情緒調查局」看板，以及Free Hug（自由擁抱）海報，高大男外籍學生手拿Free Hug海報，另名本國男同學戴面具張開雙手，等著來抱；企管系學生林靖佳說，他們是iGEM團隊人文實踐組，跨系學生組成，調查民眾對情緒了解與對紓解負面情緒方式作統計。

民眾拿手機掃瞄QR Code填寫問卷，或上臉書、IG，問卷提到：團隊做了一種可以紓緩負面情緒的益生菌（透過提高體內血清素濃度的方式進行），可以投放飲料中。

Free Hug或稱免費擁抱運動，大陸稱為抱抱團，是指上街擁抱陌生人的活動，以拒絕冷漠，通過擁抱向陌生人傳遞溫暖。期望大家拋開對陌生人猜疑恐懼跟排斥，單純藉擁抱給予溫暖。有人說，「不想冒險擁抱」，也有人說：「就擁抱而已啊！我覺得滿好的，但現在社會氛圍，通過擁抱宣傳比較困難」，還有人說：「我不太會去擁抱，因為比較介意他是異性，對同性就可以。」

嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影
嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，日前到嘉市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱。記者魯永明／攝影

中正大學 情緒

延伸閱讀

奧運拳擊／摘銅有「無敵星星」 吳詩儀還有幸運掛繩

嘉義市校長會議舉行 黃敏惠：反思人文 扎根教育

台科大師生赴尼泊爾 助育幼院搭建安全手作步道

「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

相關新聞

影／中正大學學生夜市Free Hug情緒調查 民眾反映曝光

嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，為調查在地民眾對自己情緒了解，以及對紓解負面情緒的方式，日前到人氣熱點嘉義市文化...

醫學導入AI科技 新北攜長庚大學 辦高中生「一日醫師」

AI話題夯，政府及學校也思考相關教育如何超前部署，新北教育局與長庚大學攜手規畫高中生體驗「一日醫師」，導入AI科技讓學生...

學生許願設立「可憐研究生哭哭專區」 一票人加碼：須能屏蔽教授訊息

日前有一名網友在社交平台上發文建議，學校應該在圖書館規劃「可憐研究生哭哭專區」，裡面需要配置良好的隔音設備、柔軟的沙發、抽取式衛生紙等，讓寫碩士論文到心態炸裂的研究生可以在裡頭放聲大哭，網友也紛紛補充「可憐研究生哭哭專區」還需要哪些設施。

陽明交大學生自製固態火箭 屏東旭海成功發射

國立陽明交通大學表示，由學生自製固態火箭，代號SSTO，今天上午在屏東旭海基地首次發射，總飛行時間約2分02秒，落海後由...

旭海發射場首次全箭回收 陽明交大固態火箭成功發射

繼上月與太空中心合作研發的火箭成功發射後，由陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO，今天在屏東旭海基...

沒有學歷光環…還是拚進台積電當主管 他用4招逆襲人生

我原是一位大學夜間部的學生，唸到一半決定考上日間部，原因很簡單，夜間部的資源太少，在一個資源太少的環境，我很難成長茁壯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。