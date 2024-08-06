影／中正大學學生夜市Free Hug情緒調查 民眾反映曝光

嘉義縣中正大學iGEM跨領域實驗室團隊，為調查在地民眾對自己情緒了解，以及對紓解負面情緒的方式，日前到人氣熱點嘉義市文化路觀光夜市，進行街頭情緒調查，看板書寫Free Hug（自由擁抱），有男同學戴面具張開雙手，等著人來抱抱，但民眾大多好奇駐足觀看，上前抱抱者不多。

iGEM競賽全名國際基因工程生物機械競賽，由美國麻省理工學院創立，以「合成生物學」為核心，結合工程學，商學，資訊學與人文科學國際學術性競賽。期許參賽者能解決社會問題，研發符合市場需求，兼顧環境產品，透過人文實踐方式與在地連結，實現科學家所需擔負的社會責任。

中正學生創意製作「情緒調查局」看板，以及Free Hug（自由擁抱）海報，高大男外籍學生手拿Free Hug海報，另名本國男同學戴面具張開雙手，等著來抱；企管系學生林靖佳說，他們是iGEM團隊人文實踐組，跨系學生組成，調查民眾對情緒了解與對紓解負面情緒方式作統計。

民眾拿手機掃瞄QR Code填寫問卷，或上臉書、IG，問卷提到：團隊做了一種可以紓緩負面情緒的益生菌（透過提高體內血清素濃度的方式進行），可以投放飲料中。

Free Hug或稱免費擁抱運動，大陸稱為抱抱團，是指上街擁抱陌生人的活動，以拒絕冷漠，通過擁抱向陌生人傳遞溫暖。期望大家拋開對陌生人猜疑恐懼跟排斥，單純藉擁抱給予溫暖。有人說，「不想冒險擁抱」，也有人說：「就擁抱而已啊！我覺得滿好的，但現在社會氛圍，通過擁抱宣傳比較困難」，還有人說：「我不太會去擁抱，因為比較介意他是異性，對同性就可以。」