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醫學導入AI科技 新北攜長庚大學 辦高中生「一日醫師」

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
AI話題正夯，新北教育局攜手長庚大學規畫高中生「一日醫師」相關課程。記者李成蔭／攝影
AI話題正夯，新北教育局攜手長庚大學規畫高中生「一日醫師」相關課程。記者李成蔭／攝影

AI話題夯，政府及學校也思考相關教育如何超前部署，新北教育局與長庚大學攜手規畫高中生體驗「一日醫師」，導入AI科技讓學生學習應用於醫療領域，幫助探索職涯。學生表示，透過課程接觸AI，學習過程很興奮，課程很多專有名詞，需要花些時間理解，老師用淺顯易懂方式教學，讓醫學不再艱澀難懂。

教育局說明，「一日醫師」結合長庚醫學院師資、臨床技能與模擬中心場域，融入AI科技開設「數位科技與臨床醫學」課程，帶領高中生化身一日醫師，學習臨床技能，課程包含護理系的沉浸式智慧科技認知訓練、職能治療系的癌症病情告知及人體解剖學等。

清水高中生醫實驗班3年級學生江宜婷表示，該課程可以補足高中端師資，透過擬真演練，加深對醫學領域的嚮往，因為仍然在高中階段，醫學專業術語較難理解，要花一些時間學習。清水高中理工資班學生蕭詠倫也說，AI應用是未來趨勢，高中就先接觸，未來比較不陌生。

長庚大學校長湯明哲表示，課程涵蓋「智慧醫療」、「AI應用」以及「科技管理」，該校每一系也各有1、2門AI課程，「鼓勵學生駕馭AI，而不是被AI駕馭」。

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