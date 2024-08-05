Garmin講座遴選傳爭議 台大：提名人數比例不符

當初赴美讀博士並留在當地擔任大學教授的學者何明昇說，他和妻子任教的商學院，教授薪資比台灣多3至5倍，甚至更多，台灣則是不分領域統一價；即將出國讀藝術領域博士的蔡侑霖，希望完成博士學位後，留在國外從事藝術管理工作。聯合報數位版採訪了數位「跟台灣說再見」的年輕人，談談他們選擇「出走」的心路歷程。...

2024-08-05 07:30