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Garmin講座遴選傳爭議 台大：提名人數比例不符

中央社／ 台北5日電

台灣大學遴選Garmin講座和學者傳出爭議，獲電資學院推薦的教授陳宏銘指控審議不公。台大今天表示，電資學院提名人數比例不符要點，至於其他申訴意見將依程序處理。

自由時報今天即時報導，台大獲台灣國際航電股份有限公司（Garmin）捐資成立「Garmin講座教授暨學者獎金基金」，經電資學院推薦參與講座遴選的台大教授陳宏銘指控遴選審議過程不公，並涉及年齡歧視。

台大校方透過文字說明，台大依「Garmin講座暨Gamin學者設置要點」，遴選Garmin講座和學者，希望能達成捐款人協助母校攬才、留才的捐贈目的，依要點規定，本年度電資學院所分配的名額共5名。

台大校方提到，電資學院應推薦Garmin學者3名、Garmin講座2名，但推薦名單卻是Garmin學者2名、Garmin講座3名，因此這3名Garmin講座的被推薦人無法全數獲選。

台大經校內外專家學者共同組成的審議委員會開會討論並投票決議，電資學院推薦的2名Garmin學者全數獲選，缺額1名則予以保留，可於本學年補足或保留至明年；另外，從電資學院推薦的3名Garmin講座中選出2名。

至於陳宏銘對審議過程表達不同的意見，台大指出，陳姓教授已提出申訴，後續將交由教師申訴委員會依程序處理。

台大 投票 捐款

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