學生許願設立「可憐研究生哭哭專區」 一票人加碼：須能屏蔽教授訊息

日前有一名網友在社交平台上發文建議，學校應該在圖書館規劃「可憐研究生哭哭專區」，裡面需要配置良好的隔音設備、柔軟的沙發、抽取式衛生紙等，讓寫碩士論文到心態炸裂的研究生可以在裡頭放聲大哭，網友也紛紛補充「可憐研究生哭哭專區」還需要哪些設施。

該名網友在Threads上發文表示，她認為學校的圖書館應該要有「可憐研究生哭哭專區」，而且該空間隔音必須很好，還要擺一坐就會陷進去的柔軟沙發，另外也要放毛毯、熊布偶、抽取式衛生紙、超甜巧克力、提供熱水的飲水機，讓研究生「隨時emo（心情不好、傷感）了就進去放聲大哭」，再吃巧克力平復心情和補充能量，然後喝杯溫水潤喉再繼續寫論文，甚至專區能提供冰塊更好，以防眼睛哭腫了卻沒辦法冰敷，導致打不了論文。

網友紛紛發揮創意列出「可憐研究生哭哭專區」可以再添加的設備，「要屏蔽電波，防止教授傳line找人」、「應該要24小時播放吉伊卡哇」、「還需要一個可以痛扁一頓的人形娃娃」、「教授人形立牌＋飛鏢」、「還要擺放一疊『修/退學申請表單』，如果實在讀不下去，也不要硬撐，對身心都不好」、「還要放喉糖，才不會哭到燒聲（沙啞）等等還要咪挺（Meeting，開會）」、「可以放鯊魚（抱枕），論文寫到一半卡關可以吸爆」、「沒有甜點是不行的唷」、「必須要有一台可以低價列印照片的機器，再搭上可以瘋狂痛扁的玩偶」。

也有網友點名除了大學圖書館外，希望其他地方也能設類似的專區，「我覺得辦公室也需要，當你很委屈，又不知道該怎麼講又不能離職的時候就可以躲進去大哭特哭」、「我覺得任何地方應該都需要這個空間哈哈哈，需要大熊熊的抱抱」。