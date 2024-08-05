快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

學生許願設立「可憐研究生哭哭專區」 一票人加碼：須能屏蔽教授訊息

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友建議學校圖書館可設立專區讓研究生哭泣。 示意圖／ingimage
一名網友建議學校圖書館可設立專區讓研究生哭泣。 示意圖／ingimage

日前有一名網友在社交平台上發文建議，學校應該在圖書館規劃「可憐研究生哭哭專區」，裡面需要配置良好的隔音設備、柔軟的沙發、抽取式衛生紙等，讓寫碩士論文到心態炸裂的研究生可以在裡頭放聲大哭，網友也紛紛補充「可憐研究生哭哭專區」還需要哪些設施。

該名網友在Threads上發文表示，她認為學校的圖書館應該要有「可憐研究生哭哭專區」，而且該空間隔音必須很好，還要擺一坐就會陷進去的柔軟沙發，另外也要放毛毯、熊布偶、抽取式衛生紙、超甜巧克力、提供熱水的飲水機，讓研究生「隨時emo（心情不好、傷感）了就進去放聲大哭」，再吃巧克力平復心情和補充能量，然後喝杯溫水潤喉再繼續寫論文，甚至專區能提供冰塊更好，以防眼睛哭腫了卻沒辦法冰敷，導致打不了論文。

網友紛紛發揮創意列出「可憐研究生哭哭專區」可以再添加的設備，「要屏蔽電波，防止教授傳line找人」、「應該要24小時播放吉伊卡哇」、「還需要一個可以痛扁一頓的人形娃娃」、「教授人形立牌＋飛鏢」、「還要擺放一疊『修/退學申請表單』，如果實在讀不下去，也不要硬撐，對身心都不好」、「還要放喉糖，才不會哭到燒聲（沙啞）等等還要咪挺（Meeting，開會）」、「可以放鯊魚（抱枕），論文寫到一半卡關可以吸爆」、「沒有甜點是不行的唷」、「必須要有一台可以低價列印照片的機器，再搭上可以瘋狂痛扁的玩偶」。

也有網友點名除了大學圖書館外，希望其他地方也能設類似的專區，「我覺得辦公室也需要，當你很委屈，又不知道該怎麼講又不能離職的時候就可以躲進去大哭特哭」、「我覺得任何地方應該都需要這個空間哈哈哈，需要大熊熊的抱抱」。

壓力 研究所

延伸閱讀

再爆花錢買學位！EMBA頻惹議 學者：指導教授「放水」行之有年

高科大EMBA爆學倫爭議 學生論文題目都不清楚…口試怎過？待查

獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

博士生花30萬元請「槍手」代寫論文 因未過審告上法庭要求退錢

相關新聞

學生許願設立「可憐研究生哭哭專區」 一票人加碼：須能屏蔽教授訊息

日前有一名網友在社交平台上發文建議，學校應該在圖書館規劃「可憐研究生哭哭專區」，裡面需要配置良好的隔音設備、柔軟的沙發、抽取式衛生紙等，讓寫碩士論文到心態炸裂的研究生可以在裡頭放聲大哭，網友也紛紛補充「可憐研究生哭哭專區」還需要哪些設施。

陽明交大學生自製固態火箭 屏東旭海成功發射

國立陽明交通大學表示，由學生自製固態火箭，代號SSTO，今天上午在屏東旭海基地首次發射，總飛行時間約2分02秒，落海後由...

旭海發射場首次全箭回收 陽明交大固態火箭成功發射

繼上月與太空中心合作研發的火箭成功發射後，由陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO，今天在屏東旭海基...

台灣博士荒／不只薪資多5倍 洋博士出走還因就業環境？

當初赴美讀博士並留在當地擔任大學教授的學者何明昇說，他和妻子任教的商學院，教授薪資比台灣多3至5倍，甚至更多，台灣則是不分領域統一價；即將出國讀藝術領域博士的蔡侑霖，希望完成博士學位後，留在國外從事藝術管理工作。聯合報數位版採訪了數位「跟台灣說再見」的年輕人，談談他們選擇「出走」的心路歷程。...

沒有學歷光環…還是拚進台積電當主管 他用4招逆襲人生

我原是一位大學夜間部的學生，唸到一半決定考上日間部，原因很簡單，夜間部的資源太少，在一個資源太少的環境，我很難成長茁壯。

華梵大學舉辦孔廟音樂會 師生彈奏自製手作古琴

華梵大學與中華經典教育協會今天在台北孔廟劇院舉行「漫縵山房－琴音與山林的對話」音樂演奏會，師生彈奏自己製作的古琴，並以古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。