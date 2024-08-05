元智赴印尼設教育中心 助拓點招生、產官學交流
為永續發展拓展生源，元智大學前往印尼與阿天瑪加雅天主教大學合作設立教育合作中心，協助元智拓點招生、舉辦華語課程等，並加強產官學交流。
元智大學今天發布新聞稿指出，元智大學與阿天瑪加雅天主教大學近日合作設立「元智大學與阿天瑪加雅天主教大學合作中心」，合作中心功能包括元智拓點招生、國際產學人才培訓、舉辦華語課程、元智印尼校友會基地等。
元智大學校長廖慶榮表示，元智大學以成為國內最國際化的大學為目標，此次在印尼設立合作中心，希望加強與印尼各地區產官學合作交流，共同提升教育品質與國際競爭力。
元智大學國際長梁韵嘉指出，印尼是元智國際學生數排名第2的國家，112學年印尼到元智就讀的學位生及非學位生比前一年增加53%，而印尼也連續3年選送政府獎學金生來校交換，113學年選送人數更提升近1倍，可見元智教育品質已獲印尼政府及學生的肯定。
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