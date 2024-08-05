快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

新北教局長庚大學合作 為高中生開醫學探索課程

中央社／ 新北5日電

新北市教育局表示，將與長庚大學合作開設「數位科技與臨床醫學」課程，引導高中學子探索科技與醫學的多元應用，提供臨床技能與模擬中心場域，帶領學生深入擬真的醫院場域。

新北市政府教育局今天舉辦與長庚大學智慧醫療短期課程人才培育記者會，教育局長張明文表示，教育局自107年首創「高中與大學共創學習媒合平台」，迄今已與輔仁大學等9所大學及超過20所技專院校締結課程合作備忘錄，提供超過100門線上學習課、40門實體課及完整大學的學群探索引導。

他表示，這次與長庚大學合作「數位科技與臨床醫學」課程，不僅可以將高中的特色課程對接大學端的專業領域，走進大學的擬真場域進行實作探究，將可望培育更多優秀的醫學科技人才。

長庚大學校長湯明哲表示，首次與教育局合作，將規劃提供智慧醫療、AI應用及科技管理等課程，期待未來有更多高中學子可以進入大學交流，作為生涯規劃的重要參考，更重要的是將大學豐富的學術資源導入新北市各高中學校，善盡大學的社會責任。

教育局表示，長庚大學相關課程10至12月正式開課，歡迎新北市的高中學生至「新北市高中與大學共創學習媒合平台（https://learningcollaboration.org/）」報名參加。

教育局 長庚

延伸閱讀

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

綠議員批淡水亮點計畫6年就「不亮了」 新北：研議改善

新北4年投6.9億設自立廚房 今年再增7校、供應率達58%

相關新聞

旭海發射場首次全箭回收 陽明交大固態火箭成功發射

繼上月與太空中心合作研發的火箭成功發射後，由陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO，今天在屏東旭海基...

台灣博士荒／不只薪資多5倍 洋博士出走還因就業環境？

當初赴美讀博士並留在當地擔任大學教授的學者何明昇說，他和妻子任教的商學院，教授薪資比台灣多3至5倍，甚至更多，台灣則是不分領域統一價；即將出國讀藝術領域博士的蔡侑霖，希望完成博士學位後，留在國外從事藝術管理工作。聯合報數位版採訪了數位「跟台灣說再見」的年輕人，談談他們選擇「出走」的心路歷程。...

沒有學歷光環…還是拚進台積電當主管 他用4招逆襲人生

我原是一位大學夜間部的學生，唸到一半決定考上日間部，原因很簡單，夜間部的資源太少，在一個資源太少的環境，我很難成長茁壯。

華梵大學舉辦孔廟音樂會 師生彈奏自製手作古琴

華梵大學與中華經典教育協會今天在台北孔廟劇院舉行「漫縵山房－琴音與山林的對話」音樂演奏會，師生彈奏自己製作的古琴，並以古...

陽明交大、清華高雄分部校區規劃曝光 採「以屋就樹」保留綠地

國立陽明交通大學、國立清華大學2分校將落腳高雄，高市府近日公告入選最優團隊，並規劃構想將採「以屋就樹」方式，保留原有喬木...

AI打造蝴蝶棲息環境 靜宜獲教育部人文社會永續創新全國優選

教育部為鼓勵人文社會領域的學生善用科技貢獻所學，首度辦「人文社會永續行動創新應用競賽」，吸引全國大專院校及高中職師生組成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。