新北教局長庚大學合作 為高中生開醫學探索課程

新北市教育局表示，將與長庚大學合作開設「數位科技與臨床醫學」課程，引導高中學子探索科技與醫學的多元應用，提供臨床技能與模擬中心場域，帶領學生深入擬真的醫院場域。

新北市政府教育局今天舉辦與長庚大學智慧醫療短期課程人才培育記者會，教育局長張明文表示，教育局自107年首創「高中與大學共創學習媒合平台」，迄今已與輔仁大學等9所大學及超過20所技專院校締結課程合作備忘錄，提供超過100門線上學習課、40門實體課及完整大學的學群探索引導。

他表示，這次與長庚大學合作「數位科技與臨床醫學」課程，不僅可以將高中的特色課程對接大學端的專業領域，走進大學的擬真場域進行實作探究，將可望培育更多優秀的醫學科技人才。

長庚大學校長湯明哲表示，首次與教育局合作，將規劃提供智慧醫療、AI應用及科技管理等課程，期待未來有更多高中學子可以進入大學交流，作為生涯規劃的重要參考，更重要的是將大學豐富的學術資源導入新北市各高中學校，善盡大學的社會責任。

教育局表示，長庚大學相關課程10至12月正式開課，歡迎新北市的高中學生至「新北市高中與大學共創學習媒合平台（https://learningcollaboration.org/）」報名參加。