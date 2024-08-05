台科大師生赴尼泊爾 助育幼院搭建安全手作步道

台科大師生團隊於暑假前往尼泊爾，為當地的育幼院搭建自然、安全的手作步道，並進行中文課程與文化交流等活動，拓展學生國際社會實踐經驗與視野。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大師生團隊與台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會攜手合作，由台科大營建工程系副教授蕭博謙帶領13名學生前往尼泊爾進行實作，預計在尼泊爾馬南（Manang）地區的皮桑（Pisang）小鎮將倒塌石板屋重建為故事屋。

台科大團隊提到，由於今年天公不作美，連日豪大雨造成通往皮桑的道路沖毀，基於安全考量下，台科大團隊更改行程，前往加德滿都西南方近郊的帕賓（Pharping），為當地育幼院搭建自然、安全的手作步道，降低在泥濘的坡道上滑倒的風險；團隊分工合作將坡地整平、處理碎石並鋪設石板，同時運用排灣族傳統工法搭建石板階梯連接院區和車道。

另外，台科大團隊也前往尼泊爾加德滿都大學和特里布萬大學進行學術交流，參訪校內學習用隧道、實體水壩模型以及橋梁模型、水泥養護、混凝土實驗等相關設備，學習水利水電的實踐經驗；台科大也規劃與兩校分別簽署院級或系級的合作備忘錄，為未來跨國合作奠定基礎。