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國際未來能源挑戰賽 北科大研發擴大機獲第3名

中央社／ 台北5日電

北科大電機系團隊赴美國參加「2024年國際未來能源挑戰賽」，競賽主題為「立體聲開關模式音訊功率擴大機」，北科大團隊以優異的系統性能與音樂表現，榮獲第3名。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，「2024年國際未來能源挑戰賽」由電機電子工程師學會（IEEE）、電力電子學會、工業應用學會、電力與能源協會、國際電源製造商協會等組織主導，全世界大學皆可組隊報名。

今年競賽主題為「立體聲開關模式音訊功率擴大機」，競賽分為提案報告（初賽）、複賽、決賽三階段，決賽於7月在德州大學奧斯汀分校進行，各隊公開專題報告、展示擴大機的實際性能，並由4名專業音樂人擔任評審。

台北科技大學電機工程系副教授劉宇晨指導陳柔安、李建德、于立辰、范凱鈞、陳奕廷等學生，參加「2024年國際未來能源挑戰賽」，以優異的系統性能與音樂表現，從9國、13隊的競爭中脫穎而出，榮獲第3名。

劉宇晨表示，這次比賽題目為立體音頻擴大機，技術難度高，需要實現高效率及低失真，並要求跨域學習與整合能力；在音響系統中，擴大機扮演揚聲器與其他系統間的橋梁，須將從唱盤、收音機、手機、電腦等接收到的微弱音源訊號加以放大，以獲得足夠功率去推動揚聲器發聲。

擔任隊長的北科大電機系學生陳柔安提到，自己首次參與課外專業競賽，從一步步了解電路、原理開始，再到無數次測試、改版、優化等，經過1年半時間，從無到有製作出音頻擴大機，向世界展示台灣年輕一代的創新能力和技術水平。

北科大 團隊 音樂

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