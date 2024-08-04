沒有學歷光環…還是拚進台積電當主管 他用4招逆襲人生

摘要 1.成功的關鍵在於，有效利用身邊的資源，像是主管、前輩或同事等人脈，有機會就要把握住，不僅能快速解決問題，也讓你少走彎路。 2.為了獲得更多資源、更好的學習環境，應勇於轉換到資源豐富的地方。 3.一旦決定追尋更好的環境，就要放棄現有的舒適生活，全力投入新的挑戰和學習，並持之以恆的努力。

我原是一位大學夜間部的學生，唸到一半決定考上日間部，原因很簡單，夜間部的資源太少，在一個資源太少的環境，我很難成長茁壯。

前陣子我在Potcast節目上訪問擔任企業顧問的前輩王老師，他說，成功的人有什麼樣的習慣，肯定是善用資源。

他以自己為例：他之所以會決定成為企業講師，是因為他看到當時的主管，在外面的顧問公司當講師，於是他鼓起勇氣跟主管說，有沒有機會讓他去當助教，跟著主管學習。隨著跟課的經驗越來越多，讓他走上的企業講師之路。

他事後回想，如果當時沒有善用主管這條人脈資源，他可能一輩子都不會變成企業講師。後來他就明白了，一路上善用身旁的資源，讓他能更快速的解決問題，一來省下很多時間，二來這些的資源可以讓他少走很多冤枉路。

從夜間部轉考日間部，他發現學習資源差很多

「成功的人非常會善用資源。」王老師的這一席話，我感觸也很深，讓我回想起求學的過程。

我高中唸專科，畢業前準備插班進大學二年級，大學有日間部和夜間部，我當時的想法是，如果唸夜間部，白天還可以上班賺錢、負擔家裡的經濟，於是我最後就讀中原大學工業工程系夜間部。

我白天當郵差，下班後就趕著晚上6點半去學校上課。但讀了幾個月後，我發現日間部和夜間部的資源，完全不一樣。

像是日間部有位很有名的老師，就沒有在夜間部上課；有些選修課程也只開在白天時段，夜間部學生根本沒機會上課。

當時我就在想，如果未來要考研究所，以夜間部的學習環境恐怕很難考上。因此既然要好好唸書，就要在資源多的環境學習。於是我詢問系上有沒有從夜間部轉日間部的管道，答案是「有」，參加考試，但名額只有一個，想轉的人還有很多，機會的門很窄。

原本就讀夜間部是為了分擔家中經濟，如果念日間部就要花家裡的錢，我考慮幾天之後，決定辭掉工作、全力以赴，並發誓：轉到日間部後，一定要讀研究所，賺更多的錢，減輕家裡的經濟壓力。

也由於白天都在工作，因此夜間部學業都顧不好。在準備考試的過程中，除了好好上課，我每天都到圖書館唸書，還跑去日間部的課旁聽，也能讓系主任、老師多認識我。這樣子的日子過了好幾個月，最終如願考上日間部。

現在想起這一段求學，如果當年沒考上日間部，我相信我整個人生真的完全大不同。大三時我就是日間部的學生，並發現學習資源真的很多，最終我也順利直升研究所。

逆襲人生的4個啟示

總結一下，這段故事的4個人生啟示：

1.善用資源

成功的關鍵之一是善用身邊的資源，包括主管、老師或其他提供學習機會的人。

我就是在大學時夜間部深刻體會到資源的重要性，才努力轉到日間部，也幸運遇到兩位啟蒙老師，才能順利成為一名企業顧問。

2.追求更好的環境

面對資源有限的情況下，應該思考如何尋找更多資源以提升自己。

我決定從夜間部轉考日間部，便是希望能在更多資源的環境中學習。這種追求更好環境的勇氣和行動力是關鍵。

3.踏出舒適區

為了追求更多資源和更好的發展機會，需要願意踏出舒適區。決心放棄現有的生活，全力投入新的挑戰和學習。

4.持之以恆

在準備日間部考試的過程中，我展現了毅力和堅持不懈的態度。放棄工作、全心學習，並積極參與課程、與老師互動，最終實現目標。

總結來說，善用資源非常重要，我們也要勇於追求更好的環境，走出舒適區，並堅持努力的追求成長。

《原文沒有學歷光環，還是拚進台積電當主管！他用4招逆襲人生》

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