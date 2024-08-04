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華梵大學舉辦孔廟音樂會 師生彈奏自製手作古琴

中央社／ 台北4日電
華梵大學與中華經典文化教育協會4日上午在台北孔廟劇院舉行「漫縵山房－琴音與山林的對話」音樂演奏會，師生彈奏自己手作古琴。圖／中央社
華梵大學與中華經典文化教育協會4日上午在台北孔廟劇院舉行「漫縵山房－琴音與山林的對話」音樂演奏會，師生彈奏自己手作古琴。圖／中央社

華梵大學與中華經典教育協會今天在台北孔廟劇院舉行「漫縵山房－琴音與山林的對話」音樂演奏會，師生彈奏自己製作的古琴，並以古琴合奏、琴簫合奏等多種形式演出。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵推動「琴、書、畫、陶、花、茶」新六藝教學不遺餘力，新六藝之首即為古琴，校內設有「斲琴工坊」教學生製作古琴，並開設演奏課指導學生彈琴，今天的古琴音樂演奏會展現出學生學習成果。

華梵大學校長李天任表示，華梵大學以「人文與科技融匯」為辦學宗旨，能在孔廟劇院登台演出意義重大，參與表演的師生，彈奏的都是自己費時1年親自手作的古琴，還融合不同樂器與節奏演出，希望成為炎炎夏日清涼帖。

中華經典教育協會理事長林碧麗提到，孔子有六藝，華梵有新六藝，為協助大眾於疫情過後進行心靈療癒與文化提升，協會從去年開始與華梵大學共同規劃一系列新六藝展演活動，引起社會熱烈迴響，也成為人文教育新亮點。

孔廟 華梵大學 音樂

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