陽明交大、清華高雄分部 採「以屋就樹」保留綠地

國立陽明交通大學、國立清華大學2分校將落腳高雄，高市府近日公告入選最優團隊，並規劃構想將採「以屋就樹」方式，保留原有喬木，促進建築與自然的和諧共生。

高市府近日公告，誠蓄工程顧問有限公司、仲觀聯合建築師事務所，林洲民建築師事務所為「國家重點領域校際研教園區」委託專案管理暨規劃技術服務案的入選最優團隊。

林洲民在臉書（Facebook）發文表示，此案的園區整體規劃發展，是充分考量周邊的都市發展脈絡，包括曹公圳、鳳山舊城、鐵路地下化及南部半導體S廊帶，及周邊蓮池潭、大小龜山風景整體風貌，形成一個具有歷史深度同時邁向未來前瞻發展的人才培育基地。

作為全台首座國家重點領域校際教研園區，園區緊鄰蓮池潭（水域）及綠園道（綠廊），將強化地方及國家的競爭力，圍繞永續發展的理念，重視環境友好與資源有效利用。透過保留當地的生態環境與文化資產，強調自然與人類的和諧共生。

林洲民表示，規劃構想包括「以屋就樹」，保留原有喬木，促進建築與自然的和諧共生；及「停車空間集中設置」，減少交通流量影響，強化人行步道的連續性；「開放空間集中留設」，開闊的景觀視野，串聯蓮池潭周邊活動空間。

此外，「機能分區」包括專業實驗室、研教空間、住宿及運動休閒等功能分區。還有「城市步道、自行車道系統串聯」，創造友善的人本交通系統。同時「創造良好景觀視野」，兼顧現有建物的景觀視野，創造新建築物的最佳視野。

臉書社團「高雄好過日」表示，2校的高雄分校校園規劃，共將保留3分之2的綠地空間，市府已公告最優團隊，但此案是「專案管理暨規劃技術案」，建築設計並非就是最後定案，期待市府、設計團隊繼續和周邊居民、使用單位溝通，達成多贏。

清大高雄分部將設於舊左營國中，占地近6公頃，陽明交大則座落於蓮潭會館，面積約2公頃。未來整體研教園區的教學研究、企業產學合作及進修總人數將達約4000人規模。