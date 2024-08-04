快訊

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

艋舺清蓮宮遶境角頭招牌意外揭一晚賠1億博弈新勢力

台大法律博士要讀10年？ 環境讓求學變副業

陽明交大、清華高雄分部 採「以屋就樹」保留綠地

中央社／ 高雄4日電

國立陽明交通大學、國立清華大學2分校將落腳高雄，高市府近日公告入選最優團隊，並規劃構想將採「以屋就樹」方式，保留原有喬木，促進建築與自然的和諧共生。

高市府近日公告，誠蓄工程顧問有限公司、仲觀聯合建築師事務所，林洲民建築師事務所為「國家重點領域校際研教園區」委託專案管理暨規劃技術服務案的入選最優團隊。

林洲民在臉書（Facebook）發文表示，此案的園區整體規劃發展，是充分考量周邊的都市發展脈絡，包括曹公圳、鳳山舊城、鐵路地下化及南部半導體S廊帶，及周邊蓮池潭、大小龜山風景整體風貌，形成一個具有歷史深度同時邁向未來前瞻發展的人才培育基地。

作為全台首座國家重點領域校際教研園區，園區緊鄰蓮池潭（水域）及綠園道（綠廊），將強化地方及國家的競爭力，圍繞永續發展的理念，重視環境友好與資源有效利用。透過保留當地的生態環境與文化資產，強調自然與人類的和諧共生。

林洲民表示，規劃構想包括「以屋就樹」，保留原有喬木，促進建築與自然的和諧共生；及「停車空間集中設置」，減少交通流量影響，強化人行步道的連續性；「開放空間集中留設」，開闊的景觀視野，串聯蓮池潭周邊活動空間。

此外，「機能分區」包括專業實驗室、研教空間、住宿及運動休閒等功能分區。還有「城市步道、自行車道系統串聯」，創造友善的人本交通系統。同時「創造良好景觀視野」，兼顧現有建物的景觀視野，創造新建築物的最佳視野。

臉書社團「高雄好過日」表示，2校的高雄分校校園規劃，共將保留3分之2的綠地空間，市府已公告最優團隊，但此案是「專案管理暨規劃技術案」，建築設計並非就是最後定案，期待市府、設計團隊繼續和周邊居民、使用單位溝通，達成多贏。

清大高雄分部將設於舊左營國中，占地近6公頃，陽明交大則座落於蓮潭會館，面積約2公頃。未來整體研教園區的教學研究、企業產學合作及進修總人數將達約4000人規模。

建築師 林洲民 清大 陽明交大

延伸閱讀

高雄小港東林路現近1公尺天坑 2苦主轎車慘「破輪」

娶到悍妻保護令也沒用 高雄男出奇招阻她再來台

高雄轎車自撞施工護欄四輪朝天翻車 駕駛有這行為慘了

彰化二林精機園區計畫躺四年 AI產業進駐讓開發案露曙光

相關新聞

台灣博士荒／台大法律博士要讀10年？環境讓求學變副業

台大調查，打算攻讀博士的碩士生中，四成多要攻讀台大，五成多要到國外大學就讀，主要關鍵是在台灣念博士取得學位時間太長，就業出路也是問題。台大法律學院博士畢業平均值要10.3年，台大法律學院院長王皇玉分析，擔任律師的誘惑更甚念碩士，要3年取得學位勢必得「少賺很多錢」，她以自身求學經驗，認為對於有學術能力與潛力的人，提供其出國留學獎學金，比較實在。

AI打造蝴蝶棲息環境 靜宜獲教育部人文社會永續創新全國優選

教育部為鼓勵人文社會領域的學生善用科技貢獻所學，首度辦「人文社會永續行動創新應用競賽」，吸引全國大專院校及高中職師生組成...

高齡產業博覽會 陽明交大研發「親老智慧住宅」方案

國立陽明交通大學成立產學共創處，今天在「第一屆高齡健康產業博覽會」展出7家培育新創公司高齡友善設計，包括親老智慧住宅，以...

聯大新校長侯帝光就職 產學共訓將成政策依循的主軸

國立聯合大學今天舉行第7任校長侯帝光教授就職典禮，苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，他相信在侯帝光領導下，聯合大學將秉持「育人為本...

促大學生就業！實踐企管搶開AI行銷課 勞動部助推

「嗨！我是小紅帽，來介紹防狼噴劑…壞野狼也會變成好人喔！」實踐大學企管系主任羅瓊娟介紹正在播放學生製作的AI行銷影片，一...

北藝大有靈異？前校長吐露親身見聞 結局超暖心

臺北藝術大學位於山上，校內師生或多或少都聽過或親身經歷神鬼傳奇的經驗。前校長楊其文7月31日在臉書吐露他親身見聞的神奇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。