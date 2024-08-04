推傳統工匠職能基準 邱上嘉助文資修復永續發展

雲林科技大學教授邱上嘉長年關注台灣古蹟文化資產保存及修復，協助文化部建立傳統工匠職能基準，為文化資產修復和傳統工匠職涯奠定永續發展基礎，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，邱上嘉從小就對老房子情有獨鍾，出身台南的他，兒時就在老建築的氛圍中長大，時常跑去赤崁樓乘涼，放學後也會刻意繞進古都的窄小巷弄裡穿梭，感受當地的建築尺度及濃濃的歷史氛圍。

考大學時，邱上嘉放棄台大，選讀東海大學建築系，念碩士班時，依然挑選冷門的傳統建築為研究主題；他在研究過程接觸到老一輩的傳統匠師，詳細記錄下他們的傳統技術與生活記憶，也發現這些傳統匠師握有的傳統技藝正在凋零。

由於在古蹟修復的經歷與傳統聚落的深入研究，加上日後借調到公部門任職，邱上嘉也協助文化部文化資產局制定傳統工匠職能基準與分級制度，除了推動職能基準，也把工匠核心職能的鑑定、考訓用、薪資待遇與產業發展納入考量，做出完整的配套規劃，讓傳統工匠的待遇優於市場行情。

協助文化部訂定傳統工匠的最低參考薪資的邱上嘉表示，除了給予工匠一定的待遇保障，也代表政府對文化資產保護與修復的重視，讓傳統匠意識到擁有傳統技術的人才，可以得到更好的報酬，讓年輕人知道，從事這個工作是有明天的，這個產業是有未來的，才能吸引更多人才進來。

曾獲得國家產學大師獎的邱上嘉，是該獎開辦以來，首名在「人文、設計、藝術領域」的得獎者，他現在也思考如何把AI人與傳統工匠結合，翻轉教學現場，建構文化資產修復產業的生態系，讓人才培訓更有效率，希望讓年輕人更願意投入這個產業，讓古蹟與老建築能重新活起來。