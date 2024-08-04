新北產經大學首屆EMBA學院 沈榮津等人將開講

台大調查，打算攻讀博士的碩士生中，四成多要攻讀台大，五成多要到國外大學就讀，主要關鍵是在台灣念博士取得學位時間太長，就業出路也是問題。台大法律學院博士畢業平均值要10.3年，台大法律學院院長王皇玉分析，擔任律師的誘惑更甚念碩士，要3年取得學位勢必得「少賺很多錢」，她以自身求學經驗，認為對於有學術能力與潛力的人，提供其出國留學獎學金，比較實在。

2024-08-04 07:30