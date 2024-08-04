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新北產經大學首屆EMBA學院 沈榮津等人將開講

中央社／ 新北4日電

新北市政府今天表示，新北企業產經大學即日起接受推薦報名，今年開辦首屆「EMBA學院」，師資有前行政院副院長沈榮津及宣明智、葉惠青、杜書伍、陳樹等人。

新北市經發局發布新聞稿，新北市企業產經大學今年共開設「AI數位轉型學院」、「NetZero淨零排放學院」及「EMBA學院」3種班別課程，即日起開放報名，額滿為止。

經發局表示，今年首次開辦「EMBA學院」，師資中包括開發金控副董事長沈榮津、公信電子公司董事長宣明智、永豐餘集團董事長葉惠青、聯強國際集團總裁杜書伍、中央投資公司董事長陳樹等人將開講。

經發局表示，5人皆為業界大師級的實戰專家，直接面對面與各企業領袖分享ESG相關經營策略與領導思維，幫助企業提升格局並與國際接軌，加速企業數位轉型進程，朝向永續經營與精準擘畫未來的目標前進。

經發局表示，報名資格為領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的公司行號負責人、主管，或是市民且為企業推薦的中高階主管均可參加，歡迎有興趣的企業踴躍報名。

EMBA 主管

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