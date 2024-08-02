促大學生就業！實踐企管搶開AI行銷課 勞動部助推

「嗨！我是小紅帽，來介紹防狼噴劑…壞野狼也會變成好人喔！」實踐大學企管系主任羅瓊娟介紹正在播放學生製作的AI行銷影片，一邊笑說「這真的好有趣」；她又指向一旁的參加競典的圖片說，「這是我們要學生用AI設計的未來科技環境友善工廠，你看是不是非常有創意？」但評審點出畫面上高聳的煙囪，其實和環境友善的概念很牴觸，需要再調整。

AI風潮吹向各行各業，學校也不能置身事外。繼去年推出培養「助理永續長」ESG課程後，實踐大學企管系今年搭上AI順風車，新學年將再開「AI行銷課」，打造契合業界綠色永續與智慧科技雙軸需求的企業經理人才。

還沒開新課程前，企管系已經透過小論文比賽等活動，將AI學習融入既有的課程裡，防狼噴霧、ESG工廠等都是學生的作品，甚至還發展出與企業合作開發宮廟解籤詩的系統。

為了新開課程，羅瓊娟與企管系副教授洪鉛財與陳仁偉暑假開始前，就常密集開會討論「AI行銷課」的內涵，以及如何讓學生在學校所學更契合企業界當前的需求。

●輝達AI光環 推新課程快速上路

6月全球AI龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，宣布輝達與台灣企業及17所大學的合作名單，實踐大學名列其中，不但大大提高了實踐知名度，也讓合作效益擴及到全校各科系。「我們規劃的AI課程很快就獲得學校同意了！」羅瓊娟受訪時高興地說，預計9月新學期就會開課。

輝達光環，也吸引了勞動部關注，隨後與實踐企管系洽商合作計畫，並提供1,280萬元經費，讓學校培養符合產業界需求的AI人才。一開始，除了勞動部提出的訴求。擔任計畫主持人的羅瓊娟趕忙找身兼人工智慧創新組主任的陳仁偉，一起邀業者集思廣益，了解業界需要怎樣的AI人才？根據調查結果，企業界現階段最需要的是視學設計與影像識別人才，這也成為 課程設計的方向。

因此在與勞動部共同成立的「AI影像辨識與視覺設計產業人才培訓據點」中，開設了「AI影像辨識和視覺設計課」學程。羅瓊娟說，這個就業學程的設計，開宗明義便與就業結合，大四畢業生可以修習，學員一邊上課，一邊去企業實習。由於都是從企業界請來的業師，學生上課表現好，也會被業師選中，增加了學生的就業機會。

那麼AI對企業管理可以發揮哪些效益？台大資管所博士出身的陳仁偉說，當AI導入企業的資源規劃與組織改造後，對外展現的是AI行銷的功能，對內會有密集衝擊，因此必須進行組織流程再造。「企業要有這種能力，知道如何透過科技運用，重新改變流程。」陳仁偉舉例，當企業引進AI後，如何與內部的ERP（企業資源規劃系統）統整，接下來銜接組織運作，這一連串的設計安排影響甚鉅。

企管系接下來要朝區分成三個組的方向規畫：智慧行銷、創新發展與卓越經營。羅瓊娟說：「最好大家都擁有智慧行銷和創新發展的能力，就能達到卓越經營的目標了！」而AI學程與去年開設的ESG結合，將成為實踐企管系學成養成雙軸實力特色：綠色永續與智慧科技，這正是現代經理人才必備的基本能力。

企管系去年新開的綠色永續課程，以為企業界培養「助理永續」作號召，成了新鮮人選填大學入學志願的重要參考之一，今年再開AI行銷學程，可望成為新亮點。羅瓊娟說：「通常一個系只有一個學程，但我們就有兩個，學生可以搭配學習，充實雙重能力！」

企管系配合勞動部的產業人才培訓據點計畫的AI課程，已先啟動，提供大四畢業生與企業界在職人士修習，目前完成修訓練課程的約150人。羅瓊娟指出，在職人士上完課後可以立即幫上老闆的忙；大四畢業生的就業率也很不錯。

●比賽先行 ESG+AI含金量高

如今就業市場人才奇缺，實踐大學和企管系引導自家學生早早導入AI行銷實務，還可透過AI行銷讓永續課程產生加成效果。通常學校課程設立的速度比不上時代發展趨勢，方法是透過比賽，讓學生增加接觸的機會。陳仁偉說：「我們在6月的課程中就導入AI了！」

作法之一是， 舉行小論文比賽，在競賽內容中加入AI運用，還要加上ESG概念的元素，結果顯示效果顯著。比賽評選，找到互動科技的副總，還有短片導演以及律師事務所的主持律師等專家來評分，從學生的作品可以明顯發現，相較以往不同的是，包括做美工、拍影片、製作網頁等，以前都要另外找專業團隊做，自己做不來；但有了AI工具，只要知道如何下指令，就可以在很短的時間內拿出作品，「這在以前是完全不可能的」。

方法之二是，上學期開始，實踐所有的程式設計課程也都有了AI模組，老師都會教授AI課程。簡單說，過去會要求大學生使用編碼（Coding）寫程式，現在則是全面要求所有授課老師讓學生知道怎麼應用AI。