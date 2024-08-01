北藝大有靈異？前校長吐露親身見聞 結局超暖心

臺北藝術大學位於山上，校內師生或多或少都聽過或親身經歷神鬼傳奇的經驗。前校長楊其文7月31日在臉書吐露他親身見聞的神奇。

楊校長在擔任總務長任內，因為校園內還有很多地方沒有整理，經常指示砍伐荒蕪的雜草，在環境整理的過程中，有時就會聽聞一些靈異事件，其中以志明同事的經歷最為神奇。

志明通報說在後山砍草時，發現還有兩個尚未處理的金斗甕隱藏在草堆中，問要如何辦理。

楊前校長說，大約就是距離荒山劇場旁邊不遠的地方，當年學校在徵收土地使用後，必須將埋葬在校區內的墳墓，一一通知家屬辦理遷移，這兩個金斗甕應該是沒人認領，或是沒有注意被遺漏的無主骨甕。

楊前校長當時跟志明說，請你準備一些牲禮跟供果，焚香祭拜獻酒後再卜杯，請求他們允許，選個吉日，將這兩個金斗甕移請到第二公墓的公廟內安奉，免得在這裡露宿孤單。志明很快照辦，兩個金斗甕很快就請出校園，兩週後，神奇事件發生了。

志明娶得美嬌娘後，夫妻恩愛，生有一個漂亮的大女兒，就住在學校旁邊一心路附近的社區內，平常他到學校服務，太太去銀行上班，生完大女兒也有幾年，想再生個老二跟姊姊作伴的心願，一直都沒有成效。

直到他辦完遷移金斗甕的事，過了二週，他太太發現已經懷孕，懷的是雙胞胎，再過些日子，胎兒成形，醫師再度恭喜志明，說他的太太將為他們家增添稀有的龍鳳胎姐弟。

志明很高興告訴這件好消息，楊前校長當時連忙跟他恭喜。小兄妹出生後很好帶養，不吵不鬧，生活規律，唸書自動自發，從來不用父母操心，一路順利唸完大學，大家都說他們是來報恩的。楊其文前校長表示，究竟兩個金斗甕跟孿生龍鳳胎有沒有因果關係，誰都說不準。

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