快訊

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

北藝大有靈異？前校長吐露親身見聞 結局超暖心

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片取自楊其文校長臉書
照片取自楊其文校長臉書

臺北藝術大學位於山上，校內師生或多或少都聽過或親身經歷神鬼傳奇的經驗。前校長楊其文7月31日在臉書吐露他親身見聞的神奇。

楊校長在擔任總務長任內，因為校園內還有很多地方沒有整理，經常指示砍伐荒蕪的雜草，在環境整理的過程中，有時就會聽聞一些靈異事件，其中以志明同事的經歷最為神奇。

志明通報說在後山砍草時，發現還有兩個尚未處理的金斗甕隱藏在草堆中，問要如何辦理。

楊前校長說，大約就是距離荒山劇場旁邊不遠的地方，當年學校在徵收土地使用後，必須將埋葬在校區內的墳墓，一一通知家屬辦理遷移，這兩個金斗甕應該是沒人認領，或是沒有注意被遺漏的無主骨甕。

楊前校長當時跟志明說，請你準備一些牲禮跟供果，焚香祭拜獻酒後再卜杯，請求他們允許，選個吉日，將這兩個金斗甕移請到第二公墓的公廟內安奉，免得在這裡露宿孤單。志明很快照辦，兩個金斗甕很快就請出校園，兩週後，神奇事件發生了。

志明娶得美嬌娘後，夫妻恩愛，生有一個漂亮的大女兒，就住在學校旁邊一心路附近的社區內，平常他到學校服務，太太去銀行上班，生完大女兒也有幾年，想再生個老二跟姊姊作伴的心願，一直都沒有成效。

直到他辦完遷移金斗甕的事，過了二週，他太太發現已經懷孕，懷的是雙胞胎，再過些日子，胎兒成形，醫師再度恭喜志明，說他的太太將為他們家增添稀有的龍鳳胎姐弟。

志明很高興告訴這件好消息，楊前校長當時連忙跟他恭喜。小兄妹出生後很好帶養，不吵不鬧，生活規律，唸書自動自發，從來不用父母操心，一路順利唸完大學，大家都說他們是來報恩的。楊其文前校長表示，究竟兩個金斗甕跟孿生龍鳳胎有沒有因果關係，誰都說不準。

聚傳媒

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

懷孕 校園 雙胞胎 靈異

延伸閱讀

媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

北藝大標案疑發給校長兒子 葉丙成：已請監察院調查

北藝大校長再起爭議 疑發標案給兒子 教育部啟動行政調查

豪華校長室遭學生炎上 北藝大「揪出1事疑涉違法」主動通報監察院

相關新聞

又驚又喜！台教授一舉動讓交換生萬分感動：山水一程已是緣分

外國的交換生來台求學總會因為文化、語言不同而不適應，如果有貴人相助，將會是一段美好的回憶。一名來自大陸的交換生發文，稱自己退了一堂課程感到很愧疚，發了郵件向教授道歉，而教授貼心的回應讓她大為感動...

宜蘭大學校長交接 陳威戎目標站穩國內30大綜合型大學

國立宜蘭大學第六任校長吳柏青屆滿退休，第七任校長陳威戎今年53歲，原本是學術副校長與生物技術與動物科學系教授，在宜大任教...

北藝大有靈異？前校長吐露親身見聞 結局超暖心

臺北藝術大學位於山上，校內師生或多或少都聽過或親身經歷神鬼傳奇的經驗。前校長楊其文7月31日在臉書吐露他親身見聞的神奇。...

致用高中首屆僑委會僑生建教專班成立 5國學生齊學習

致用高中首屆僑委會核辦僑生建教專班成立，今天辦理僑生專班基礎訓練開訓典禮，校長鄒紹騰在開訓典禮上歡迎來自印尼、越南等5個...

5所國立大學新校長上任 教長指「科技人文並進」2挑戰

113學年上路，教育部今舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，共5位新任校長上任、3位續任以及5位卸任。教育部長鄭英耀...

中市運動局長李昱叡換跑道 北市大學專任教師兼總務長

台中市運動局長李昱叡換跑道，今起到台北市立大學休閒運動管理學系擔任專任教師兼總務長，職務由副局長游志祥代理。李昱叡任中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。