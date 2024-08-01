致用高中首屆僑委會僑生建教專班成立 5國學生齊學習
致用高中首屆僑委會核辦僑生建教專班成立，今天辦理僑生專班基礎訓練開訓典禮，校長鄒紹騰在開訓典禮上歡迎來自印尼、越南等5個國家學生到致用高中學習，學校配合政府的新南向政策，校長親自到東南亞各國的僑區招生，獲得熱烈回響。
致用高中表示，此屆僑生都由前、後任校長陳添旺及鄒紹騰率隊赴馬來西亞、緬甸、越南、菲律賓、泰國、柬埔寨等地，向僑生展開招生宣導並由校長率團至機場迎接僑生來台；為了讓僑生能安心學習，致用高中在學生報到前已修整宿舍，安排舍監，讓學生有舒適的住宿環境。
校長鄒紹騰表示，感謝僑委員會核准辦理僑生專班是致用高中創校以來的第一屆，具有歷史意義，今年來台的學生有很多是兄弟姐妹，甚至有來自柬埔寨的三兄弟、雙胞胎、越南的姐妹檔，致用高中會為僑生規畫未來的進路，3年畢業後，學生可選擇直升產學合作的中臺科技大學、龍華科技大學繼續升學與就業。
致用高中也安排學生就學期間，由全校教師認輔僑生，關心與陪伴，讓僑生學生們在致用三年就讀，皆得到最好的學習與關照。
來自越南學生黃潔霞表示，她在致用高中很幸福有家的感覺，謝謝學校為學生建構在台灣溫暖的家。來自柬埔寨學生張慈信說，她7月14日到台灣，一直感受台灣師長的關愛，希望所有同學不分彼此要相親相愛；年紀最輕來自泰國清邁慈濟中學學生董佩佩表示，致用高中很好，老師關愛學生，制服也很漂亮。
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