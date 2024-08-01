又驚又喜！台教授一舉動讓交換生萬分感動：山水一程已是緣分

外國的交換生來台求學總會因為文化、語言不同而不適應，如果有貴人相助，將會是一段美好的回憶。一名來自大陸的交換生發文，稱自己退了一堂課程感到很愧疚，發了郵件向教授道歉，而教授貼心的回應讓她大為感動，真真切切地感受到了台灣老師的包容和真誠。

一名大陸網友在小紅書發文，稱自己是來台求學的交換生，近日因為學分的緣故，不得已退選一門課，內心十分愧疚，因此拜託同學轉交一些特產給老師和同學。沒想到老師貼心地回覆郵件，表示了解原PO的處境，並以溫柔的筆觸表達了感謝之意，「能共處一堂，已是緣分，我非常珍惜，預祝妳在台灣求學順利圓滿」、「收到妳送的糖，驚喜異常，謝謝，這會成為我美好的回憶」。

原PO表示，老師令人感動的舉動不只一件，有次同學因為週末去阿里山，趕回來不方便，給老師回覆去不了活動，老師則回應「多到校園以外的地方走，到異地求學，即便是短暫的一段日子，最重要的就是，體驗不同的生活圈和生命形態」，讓原PO十分感動，老師的細膩善良，治癒了原PO遠離家鄉的焦慮緊張感，「真切切地感受到了，什麼是白駒過隙，山水一程已是緣分」。

貼文一出，立刻引起網友熱議，紛紛分享台灣老師的溫暖舉動，「在台灣交換的時候上過一門實作課，需要根據自選主題做採訪再形成完整的報導，老師居然會去動用自己的人脈幫每個組的學生聯絡採訪對象，當時給我感動傻了」、「台灣的教授人都很好，之前疫情老師得帶著口罩講課，我就給了他一個立體的然後推薦給他，期中的時候他居然出門玩帶土產給我們全班，還順便給了我一顆蓮霧」。