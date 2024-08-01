教育部高教深耕計畫 龍華科大獲1.49億元補助

教育部2018年起推動「高等教育深耕計畫」，是國內最大一筆競爭型補助計畫，今年補助各大學核定結果出爐，龍華科技大學今年獲得1億4875萬元，連續7年均獲得逾1億元，不僅每年金額穩定成長，累計獲得8億9600萬餘元高額補助，更遙遙領先台中以北私立科大。

龍華科大校長葛自祥表示，學校依據定位特色發展，致力推動產學鏈結，積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，並持續投入資源優化師資設備及校園各項軟硬體建設，聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合，以提升學生就業競爭力。

葛自祥指出，學校7年來總計獲得8億9600萬餘元經費，主要用於提升學生學習成效，包括獎勵學生修畢雙主修或輔系，最高可獲得7萬元；補助學生赴國外姐妹校交換學生，最高12萬元；全額補助學生參與校外競賽及發明展，獲獎另頒發最高6萬元獎金及免費赴國外姐妹校研習交流。

學校並開設完全免費專業證照輔導班及英檢輔導班、補助學生專業證照檢定報名費，通過後核發高額獎學金。並補助學生英語證照檢定報名費，通過者最高核發3萬元獎勵金。補助技優領航專班學生，每年每位最高5000元材料費；學生可免費使用雲端專業軟體，方便隨時隨地線上學習；而學校也補助學生辦理畢業成果展，全額補助企業參訪，學生完全不用出錢。

葛自祥強調，配合政府推動5+2創新產業發展政策，龍華科大是全國私立科大中唯一擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」、「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」3座教育部億元級計畫的實作基地，加上半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心及功率半導體封裝測試類產業環境工廠等3大半導體教育訓練基地與特色場域，讓學子對焦相關產業需求，成為培育5+2關鍵產業人才重鎮。