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5所國立大學新校長上任 教長指「科技人文並進」2挑戰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113學年上路，教育部今舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮。中山大學代理校長郭志文（左起），由部長鄭英耀監交，將印信交予新任校長李志鵬。記者曾原信／攝影
113學年上路，教育部今舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮。中山大學代理校長郭志文（左起），由部長鄭英耀監交，將印信交予新任校長李志鵬。記者曾原信／攝影

113學年上路，教育部今舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，共5位新任校長上任、3位續任以及5位卸任。教育部長鄭英耀期勉，國發會預估2028年半導體等科技業約需20萬人才，大學院系所如何配合引領科技發展，再者，創造科技趨勢之餘，人文底蘊也不能偏廢，都有待新任校長一同努力。

教育部上午舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長總計5人，分別為國立宜蘭大學校長陳威戎、國立聯合大學校長侯帝光、國立台南藝術大學校長邱上嘉、國立中山大學校長李志鵬以及國立高雄大學校長陳啓仁；亦包括國立台北教育大學校長陳慶和、國立彰化師範大學校長陳明飛及國立台灣海洋大學許泰文等3位續任校長。

部長鄭英耀致詞時表示，和在座的校長基本上都是好友，要不然未來也會成為好朋友，教育部將持續擔任大學校長的後盾。

鄭英耀指出，新任校長需積極迎接高等教育的挑戰，國發會預估2028年國內半導體等科技產業需要20萬人才，產業需求大，大學如何創設相關院系所、發展產學合作，藉此進行數位人才培育並持續引領科技發展、打造台灣科技領先地位，還需要拜託所有新任、續任校長。

再者，鄭英耀也說，科技發展之餘，人文社會學科人才養成也不能偏廢，若創新科技背後沒有人文底蘊，對人類的傷害則可能超乎想像。在科技發展下追求和平、人權，都是來自人文的關懷，也是對人類存在價值的肯定，也要拜託大學校長們共同努力。

鄭英耀也建議，大學應「向下」讓高中職學生、教育工作者更清楚科系所需要的學生，才能讓學生進入大學科系後「生命得以轉彎」、對未來有更多想像。

鄭英耀於中山大學校長任期屆滿前，今年520起出任行政院長卓榮泰內閣。鄭也指出，特別感謝郭志文於520後擔任中山大學代理校長，穩定校務並完成校長遴選。

新任中山大學校長由國科會工程處處長李志鵬接任。李也於會後受訪時表示，中山大學應扮演城市的引擎，提供人才、創意，讓高雄市有更大的發揮空間。又近年高雄市政府致力邀請艾司摩爾、輝達、台積電等高科技產業進駐，也推動亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫，需要有一所大學提供足夠的人才和創意，都是中山大學將扮演的角色。

113學年上路，教育部今舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮。記者許維寧／攝影
113學年上路，教育部今舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮。記者許維寧／攝影

中山大學 教育部 鄭英耀

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