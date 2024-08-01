歌后曹雅雯母校長榮大學AI融入教學 就業率達9成

遠見雜誌近日公布2024年度最佳大學排行榜，長榮大學再次榮獲「私立大學前30強」第27名及「人文社科大學前30強」第25名的優異成績，這也是該校連續兩年在此榜單中脫穎而出，顯示在教育品質和卓越表現上的持續努力和成就；特別是在就業率方面，長榮大學過去4年的畢業生就業率皆超過90%，其中112學年度更高達95%，這進一步印證了學校在培育優秀人才方面的成功。

面對人工智慧的潮流，長榮大學跟隨時代步伐，領先一步開發LINE智能機器人「虎皮同學！我問你」，可與學生共同學習和互動。此外，亦積極將人工智慧融入教學，例如，人文學院的新聞學課程導入生成式AI工具，如Chat GPT和Copilot；健科院將AI融入醫務管理學系專業及實習；資設院在2023年成立「合頂石課程專題製作與展示基地」，提供了學習AI、電腦視覺、大數據分析和智慧互聯網的機會。

過去10年間，長榮大學約有380人赴海外實習，並鑒於近年台積電赴熊本設廠之際，日本對於華語人才之渴求，熊本商工會議所特於今年五月親自赴學校舉辦產業實習和徵才說明會，媒合學生前往熊本各產業進行海外實習。

長榮大學1993年創校以來，已有超過5萬2000名畢業校友，在國內外企業或機構中發光發熱，包括田徑金牌林昱堂、金曲歌后曹雅雯、知名藝人利善榛、網路作家微疼，以及GOOGLE工程部門經理陳昭宏等，他們的成就在在彰顯長榮大學在教育品質上的優異表現，以及對學生的全面培育和支持，展現長榮大學多年來致力提供高質量教育和全面發展機會的成果。