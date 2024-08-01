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遠見2024台灣最佳大學排行 亞大評比名列前茅

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞洲大學在遠見雜誌「2024台灣最佳大學」排行中，多項評比表現優異。圖／亞大提供
亞洲大學在遠見雜誌「2024台灣最佳大學」排行中，多項評比表現優異。圖／亞大提供

亞洲大學創校24年，是全台最年輕的大學，11年來獲全球4大「世界最佳大學」國際排名。在遠見雜誌「2024台灣最佳大學」排行中，亞大在「綜合大學30強」名列全台第16名、私大第5名，多項評比名列前茅。亞大校長蔡進發說，亞大辦學特色都切合該評選強調的大學「轉型基因」，顯見亞大的辦學成果獲國內外肯定。

亞洲大學獲英國泰晤士報「THE 2024世界最佳大學」，5大類學科都有良好成績，包括電腦學科、商業與經濟學科、社會科學學科、臨床與健康學科、生命科學學科；分別在全球排名200至500名間、在全台排名2至5名間，在私大非醫學類排名1至2名間，顯見亞大各學院辦學績效獲國際肯定。

遠見雜誌評比提到，教改30年，造就了全台大學大洗牌，「特色學校出頭天」，是大學的關鍵轉型基因之一。

蔡進發表示，亞大近10年來不斷轉型，朝培育「AI智慧醫療大健康產業」人才的目標前進，在教育部招生名額總量管制下，增設護理學院及護理系、學士後護理系、長照系、聽語系、視光系、職治系、物治系、醫檢系、學士後獸醫系等9個系。亞大附屬醫院啟用8年後，現又在豐原蓋第2家醫院、長照機構、生技及公托園區，是在困境中轉型逆勢成長的大學。

亞洲大學 長照

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