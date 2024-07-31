輔大校長首訪教廷 探討天主教在衝突區貢獻

輔大校長藍易振上任後首度訪問教廷，除拜訪教廷多位官員，為籌劃明年輔大100週年校慶預作準備，他今天起也參加天主教大學聯盟在羅馬舉行的年度研討會，探討天主教在全球衝突地區可做出的貢獻。

藍易振在澳洲旅居30多年，原任西雪梨大學副校長，他今年2月就任台灣輔仁大學校長。他近日與輔大義語系主任張孟仁、波蘭籍的輔大華語文中心主任呂博侃（Fr. Rybka, Wojciech Pawel SVD）一同訪問教廷。

藍易振接受中央社訪問表示，他就任後重要任務之一，是為學校推動「永續」概念，現在全世界都在針對聯合國17項永續發展目標（SDGs）制定相應計畫，其中1到16項各有專項目標，第17項則強調為了實現上述目標所需的夥伴關係。

藍易振說，他希望輔大將16個SDGs專項目標，各與1個企業合作推動，以結合企業社會責任與教學研究。

藍易振表示，輔大推動永續目標，與教廷也有很密切關係，教宗方濟各（Pope Francis）頒布的「願祢受讚頌」通諭，內容即是強調環保永續精神，輔大將此精神融入大一入門課程的全人教育，讓2萬多名學生都能與教宗的通諭連結。

藍易振說，輔大是天主教大學，但在台灣可能僅有不到5%學生是天主教徒，輔大教學時會把環境永續等天主教倡議融入教育，但這些精神也是符合國際趨勢所需，不會讓學生感覺像在傳教。

藍易振強調，他希望將輔大打造成非常國際化的校園，此行也利用機會拜訪了澳洲天主教大學的羅馬校區，討論co-teaching（共同教學）幾門課程的可能性，例如讓澳洲和輔大學生都到羅馬學習一學期，將是很不錯的機會。

藍易振今起參加天主教大學聯盟（Consortium ofCatholic Universities, CCU）在羅馬聖母大學舉行的年會。此次會議主題聚焦「衝突地區」，探討天主教大學如何透過教學研究，為跨文化對話做出貢獻，以增強衝突地區的復原力並培養和平。