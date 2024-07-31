明道大學8月退場 智慧暨精緻農業學系留原校區
明道大學8月1日起退場，由留守業務處代理校長林勤敏接手校產清算等工作，智慧暨精緻農業學系將成為東海大學校外專班，改為智慧暨精緻農業學位學程，未來3年留在原校區。
明道大學昨天舉辦惜別會，新任代理校長林勤敏完成交接。她今天告訴媒體，將負責後續校產清算、承接單位協調等工作，率領留守團隊協助董事會逐步完成任務。
明道大學智慧暨精緻農業學系將由東海大學接手，保留大學部，改為東海大學智慧暨精緻農業學位學程，原系主任劉程煒繼續帶領即將升大二至大四的近70名學生完成學業。
劉程煒向中央社記者表示，東海大學沒有相關場域，因此租用明道大學原有場域成立校外專班，非常感謝教育部及農業部支持，讓有心投入台灣農業發展的青年能有安心學習場域。
劉程煒說，明道大學位於農業重地的南彰化，人才培育與周邊環境結合，明道有機農場是留給全台灣有機農業的重要資產，將極力保留。
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