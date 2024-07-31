2024台灣最佳大學排行 台中這校名列中大型私大榜首

亞洲大學創校24年，是全台最年輕的大學。亞大校長蔡進發說，亞大11年來獲全球4大「世界最佳大學」國際排名，在遠見雜誌「2024台灣最佳大學」排行中，居「綜合大學30強」全台第16名、私大第5名，「中大型大學10強」居全台第6、私校第1，多項評比更是名列前茅，這與亞大辦學特色切合該評選強調的大學「轉型基因」，顯見亞大的辦學成果獲國內外肯定。

蔡進發指出，亞大獲英國泰晤士報「THE 2024世界最佳大學」，5大類學科都有良好成績，包括電腦學科、商業與經濟學科、社會科學學科、臨床與健康學科、生命科學學科；分別在全球排名200至500名間、在全台排名2至5名間，在私大非醫學類排名1至2名間，顯見亞大各學院辦學績效獲國際肯定。

遠見雜誌評比提到，教改30年，造就了全台大學大洗牌，「特色學校出頭天」，是大學的關鍵轉型基因之一。