華梵大學8月迎新校長 李天任二度接掌

華梵大學今天舉行第15任校長交接典禮，前私校協進會理事長李天任將自8月1日起接掌華梵大學，這也是李天任第二度擔任華梵大學校長。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵大學第15任校長交接典禮於今天舉行，前文化部長洪孟啟、前外交部次長劉德立、實踐大學董事長謝孟雄等多名貴賓與會。

將於8月接任華梵大學校長的李天任是美國紐約大學文化與傳播哲學博士，曾歷任中國文化大學校長、華梵大學校長、私立大學校院協進會理事長、私校退輔儲金管理會董事長等要職，並榮獲中華民國第1屆私立學校十大傑出校長。

李天任於2018至2021年首度出任華梵大學第13任校長，在任期間推出全額獎學金就學零負擔等多項校務革新創舉，校務治理能力備受肯定，如今再被董事會委以重任，二度接掌校務。

華梵大學董事長悟觀法師表示，華梵大學創辦人曉雲法師於34年前立下「覺之教育」、「人文與科技融匯」的辦學宗旨，正好呼應現今AI大時代對人文需求孔急的趨勢，相信以華梵的歷史傳承、歷任校長的努力與各界資源的護持，一定可以讓學校永續經營。

從悟觀法師手中二度接下校長印信的李天任提到，希望未來華梵學生不只學到科技、AI與人文，還能學到自己的人生為何而來、從何而去；過去大家提倡以學生學習為中心，現在應該改成協助學生成功達到生命目標為中心。

即將卸任的華梵大學校長林從一指出，曉雲導師以「天上有太陽，地上就有華梵」的信念影響無數師生，今日高教為了求生存，往往忘卻教育目標，即使環境再艱困，華梵也要堅持「覺之教育」理念；而華梵近年招收熟齡學生，為台灣高教探索「全齡大學」新典範，也符合李天任校長即將推動的「第三人生大學」方向。