嘉大生澳洲馬林巴琴比賽奪冠 師生與有榮焉

國立嘉義大學音樂學系學生林呈衛日前參加2024年澳洲第5屆馬林巴音樂節及比賽，脫穎而出，勇奪第1名，同時獲得指定曲最佳詮釋獎及最佳人氣獎，嘉大師生與有榮焉。

嘉大今天發布新聞稿，澳洲馬林巴節是一個打擊樂表演和教育的國際平台，最受歡迎的活動是每年的馬林巴音樂節和比賽，今年有來自比利時、香港、印尼、日本、墨西哥、瑞典、台灣、泰國、美國的50名優秀打擊樂手報名參加。

嘉大指出，經馬林巴音樂節及比賽後，林呈衛領悟到好的演奏者要有自己的特色，並能吸引觀眾和評審的注意；音樂的最終目的是傳達情感，如果能讓觀眾聽音樂覺得意猶未盡，那代表成功擄獲人心。

嘉大表示，林呈衛非音樂科班出身，小學讀過體育班，國中時參加管樂團打擊部，高中參加樂團，一直到高三才決定報考音樂系。以過去參加樂團的基礎，開始學習木琴獨奏，經半年認真準備，順利考上嘉大音樂系，主修打擊樂。

校方指出，林呈衛提到打擊樂和其他樂器很不一樣，部分樂器是坐著演奏或受限於演奏姿勢，但打擊樂可以靠雙手自由揮灑，且常常需要用到整個身體的力量，因此在演奏動作上的視覺效果更有張力，尤其是馬林巴木琴很寬，演奏時需要腳步的移動，更有表現力。

校方表示，林呈衛學習樂器過程，越來越投入，即使沒有比賽或考試，仍幾乎每日練習喜歡的音樂；雖然音樂基礎不如科班出身的同學，但林呈衛認為進步的關鍵在於接納不同意見，並吸收各方優點為成長的養分。