文大偕14企業產學合作 助學生畢業即就業

中國文化大學今天與14家知名企業簽訂合作協議，將在人才交流、學術研究等方面深入合作，企業也將提供實習機會，助學生畢業能立即投入職場，實現「畢業即就業」目標。

中國文化大學發布新聞稿指出，學校於今天舉行113年產學合作聯合簽約儀式，與陽明山國家公園管理處保育課、台灣農畜產工業股份有限公司、中興工程顧問社、台灣未來願景數位永續聯盟等國內14家企業簽訂合作協議。

中國文化大學校長王子奇表示，文化大學重視學生職場實戰力培養，除了完備知識體系，學校更積極與企業合作，通過人才相互交流，促進學術與實務間聯繫，盼為學生提供更多實習與就業機會，提升學生職場競爭力。

都市更新研究發展基金會執行長麥怡安提到，都市更新的推動非常艱辛，但多年來有許多文化大學校友持續協助推動都市更新，期盼基金會能提供學生有關都市更新推動的經驗及知識，除了都市計畫系與景觀系學生，也歡迎其他領域學生一同學習及實踐都市更新工作。

人間福報社總編輯郭書宏指出，人間福報希望員工與報導都能有人文關懷精神，此次與文化大學合作，提供中文系學生實習與就業機會，目標是尋找人文傳承種子；新聞技能容易學習，但人文價值是能隨時帶著走的能力，能永恆流傳。

文化大學提到，校內院系眾多，觸及不同專業領域，跨域學習是特色之一；學校近年全面導入AI課程，開設超過50門不同產業的跨域專長通識課程，期望學生能提前為職涯打下堅實基礎，未來也盼與各企業緊密合作，為雙方帶來多贏局面。