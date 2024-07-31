黃仁勳指路「年輕人該選的系」 東海聘名師導入AI教學

NVIDIA執行長黃仁勳點名生命科學時代來臨，年輕人該選的是生命科學系。東海大學生科系指出，正逐步將AI從研究領域導入教學課堂，進行細胞辨識、蛋白質工程研發、程式設計、大數據等相關課程。今年東海生醫學生考取賓州天普大學路易斯·卡茨醫學院等同領域指標人數創新高。

黃仁勳指出人類生物學相當複雜多元，而且影響深遠，讓他想鑽研「生命科學」，生物學已是重要的顯學。

東海生科系主任林宜靜說，AI科技全面進入製造、醫療、農業、金融等領域，更席捲教育界，透過AI科技與生成式AI進行機器學習，確實會讓生科學習變得更有效率，更具應用性。

林宜靜說，東海早已和台中榮總合作推動智慧醫療，並在理學院支援全校性智慧醫療課程。生醫組將生成式AI應用在扎實的原文與問題導向的研究實作課程，將AI科技應用在分子細胞教學。

生醫組非常重視AI應用，除了透過AI對蛋白質、化學物質等材料的研發，透過AI指導學生進行生物組織細胞的辨識教學，課程中還涵蓋程式設計、大數據分析、生物統計學等。學生畢業後除進入生物科技與醫藥工程研究領域，不少人更進入資訊產業。

林宜靜說，生科系不斷強化師資，除趙偉廷、陳仁祥，另邀請獲美國藥理與實驗治療學會評選為「藥理教育學院院士」的香港中文大學梁偉文擔任講座教授，每年暑期至東海進行藥理學密集課程。