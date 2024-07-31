4大學今退場 898生接受安置

不敵少子化浪潮，明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學等四校今天正式退場。根據教育部統計，四校共八九八名學生接受分發安置，其中明道大學將有部分學生被安置到中部、北部等數間老牌私立大學。

根據統計，明道大學函報三七五名學生有意接受安置分發，已核定分發至亞洲、淡江、輔仁、東海和逢甲大學等十校。環球科大有三二○名學生接受分發，主要將分發到僑光、嶺東、弘光、吳鳳、台南應用科大等校；東方設大則有一二三名學生分發，主要分發至正修科大等三所科大；大同學院接受安置分發的學生最少，僅八十人，將分發至吳鳳科大等四校。

由於過去私校退場，部分學校曾出現「弱轉弱」的困境，導致學生二度受安置，如今則有部分學生被視為透過安置進入更好的學校，同樣引發討論。不過一名輔大教師表示，「其實就當安置生是轉學生就好了」，能否畢業就看學生自己的努力。