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4所大專校院明天退場 明道大學生安置到輔大、逢甲

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
明道大學今年7月31日確定走入歷史。記者簡慧珍／攝影
明道大學今年7月31日確定走入歷史。記者簡慧珍／攝影

四所專案輔導大專校院明道大學大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學將於明日、112學年結束退場。根據教育部統計，四校共898名學生接受分發安置，本次四所大專校院退場學生安置已排除預警學校，其中明道大學將有部分學生安置到中部、北部等數間老牌私立大學。

大專校院近年苦於少子化，但學校退場後，部分學生安置卻遇上「弱轉弱」的困境。對此，教育部表示，近年學生安置已將排除預警、專案輔導學校。

根據統計，明道大學日前函報375名學生有意接受安置分發，為退場四校中最多，六月底已核定分發至靜宜、亞洲、淡江、輔仁、大葉、東海和逢甲大學，亦有學生安置到嶺東、弘光、建國等科大。

教育部也指出，環球科大、東方設大、大同學院都陸續於五月間完成核定學生分發名冊。環球科大有320名學生接受分發，主要將分發到僑光、嶺東、弘光、吳鳳、台南應用科大等校；東方設大則有123名學生接受分發，主要分發至樹德、正修科大以及台南應用科大；大同學院接受安置分發的學生最少，僅80人，主要將分發至吳鳳科大、嘉南藥理大學等四校。

教育部技職司副司長柯今尉表示，依專輔學校停止全部招生後分發辦法，分發學校原則上與停辦學校在同一或鄰近縣市，且以同級、同科系學校為主，若學生有需求欲返回戶籍地就學，也能選擇其他縣市同級且具同樣系所的學校，但本次提出返回戶籍地就學的學生並不多，僅不到一成。

柯今尉說，學生接受安置後，畢業均可領取安置學校畢業證書。安置生若為大二、大三生，安置後畢業學分、修課等條件比照安置學校標準；但若為大四安置生，則可沿用原退場學校畢業條件。

另依私校退場條例精神，學校解散清算後剩餘財產將歸屬於地方政府或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。柯今尉說，東方設大校地預計由高科大承接；大同學院校本部嘉義市府承接後研擬規劃為社服園區，太保校區研擬由嘉義縣政府接手，預計作為人才培育中心。

柯今尉也表示，環球科大、明道大學校地均和台糖承租，之後會再與行政院召開跨部會會議討論如何利用。

嘉義大同技術學院上月15日舉行最後一屆畢業典禮，31日退場熄燈，走入歷史。本報資料照片
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環球科大有320名學生接受分發，主要將分發到僑光、嶺東、弘光、吳鳳、台南應用科大等校。圖／聯合報系資料照片
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東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片
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大同技術學院 大學退場 教育部 明道大學 環球科大

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