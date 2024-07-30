台大生農學院攜手夏姿 推產業淨零助永續經營

台灣大學生物資源暨農學院與夏姿集團今天簽署合作備忘錄，將共同推動產業邁向淨零目標，深化在ESG、永續經營等領域的產學合作，期許提升台灣在全球永續發展領域的影響力。

台大發布新聞稿指出，夏姿集團是全球領先的生活科技公司，致力於通過創新的產品和解決方案實現可持續發展的目標，為全球消費者提供健康、安全及環境友好的產品。

台大生農學院與夏姿集團簽署合作備忘錄，將共同致力推動台灣產業邁向淨零目標，深化在ESG（環境、社會、治理）、綠建築、食品科技、生物科技及永續經營等領域的產學合作，包括共同研發綠色建築技術、推廣永續農業實踐、探索生物科技的應用、促進食品科技創新等，並將合作成果逐步推向市場。

台大生農學院院長林裕彬表示，生農學院擁有豐富的研究資源和領先的學術團隊，致力推動農業、生物科技及環境保護的研究與創新；這次與夏姿集團合作，期待進一步提升台灣在全球永續發展領域的影響力，將學術研究成果轉化為實際的創新應用，促進產業永續發展。

夏姿集團總裁王元宏提到，夏姿一直致力於在全球範圍內實踐可持續發展目標，這次與台大合作，將加強在ESG領域的努力，推動市場向可持續轉型，也期待通過這次合作，為台灣的永續發展貢獻更多力量。

台大指出，此次合作將集結台大生農學院在農業、環境保護、生物科技的先進研究，以及夏姿在市場的領導力和永續經營實踐的豐富經驗，雙方共同探索創新的解決方案，在產業中推動綠色技術與可持續發展理念的應用，同時也為學生提供更多實習和就業機會，有助於培育具備國際競爭力的專業人才。