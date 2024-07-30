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私大補助調高！北市失業勞工子女就學補助調漲最高3萬5

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局今年也調高非自願失業勞工子女就讀私立大專院校的學費補助，從2萬6千元，調高到最高補助3萬5800元。示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
北市勞動局今年也調高非自願失業勞工子女就讀私立大專院校的學費補助，從2萬6千元，調高到最高補助3萬5800元。示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

為拉近公私立學校學雜費差距，教育部上半年已針對私立大專學生定額減免學雜費一年3.5萬元，由學校於註冊繳費單每學期直接扣減學雜費1.75萬元。北市勞動局長高寶華今天也宣布，台北市今年也調高非自願失業勞工子女就讀私立大專院校的學費補助，從2萬6千元，調高到最高補助3萬5800元。

北市勞動局教育文化科長蔡惠鈞表示，由於非自願失業勞工的學費補助與教育部的補助只能擇優領取，因失業勞工子女補助一年只有2月與8月辦理，建議符合北市補助資格者，可以先擇優領取北市勞動局的學費補助，但必須將教育部已扣減之1.75萬元款項退回學校後申請。

勞動局長高寶華表示，北市失業勞工子女就學費用補助，失業勞工必須於4月1日至113年9月30日期間非自願離職，申請人及配偶112年度綜合所得總額合計在148萬元以下；子女就讀國內的高中職或大專院校且未接受教育部免學費方案或學雜費減免優待的教育補助者，都可以申請。

北市勞動局補助標準，公立高中職每名補助5000元、私立高中職每名1萬2000元、公立大專院校每名1萬3600元、私立大專院校補助最高3萬5800元。受理截止後將會與其他機關的相關補助比對，若無重複申請就會撥款。可自113年8月1日至9月30日前提出申請。

北市 失業 私立大學

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