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銘傳年投千萬經費 攜華碩提升算力培育AI人才

中央社／ 台北30日電

銘傳大學推動千萬AI建置計畫，每年將投入千萬經費，今年與華碩合作，建置搭載輝達顯示卡的電腦，提升AI算力，並結合校內AI學習課程，打造AI人才。

為迎接AI黃金世代，銘傳大學今天舉行記者會，宣布將與華碩聯合科技合作，建置搭載輝達（NVIDIA）顯示卡的電腦，協助學生結合生成式AI與所學專業，培養產業界培育所需的AI人才。

銘傳大學全球教育系統總校長李銓表示，AI是國家社會進步的原動力，銘傳大學規劃長遠計畫以全面實施AI，自111學年起將「AI概論」和「Python程式設計」訂為大一必修課，讓學生進入銘傳後就和AI連結，並接觸AI理論和實務，學習解決實務問題的方法。

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明提到，銘傳推動資訊課程改革計畫，並與華碩合作，將電腦教室升級為次世代多媒體教室，具備強大的運算能力，成為最新的AI教學場域，無論是3D圖形繪製或高解析度應用都能流暢運行，也希望銘傳和華碩能成為產官學研的合作典範。

銘傳大學資訊學院院長李開暉指出，銘傳的AI教育採取因材施教，自編適合校內學生的AI教材，同時結合應用導向，由各院系參與教材編纂，將所需的AI知識和技能融入課程，並將現有課程和AI結合，讓AI教育兼具理論和應用。

為培育AI世代人才，銘傳大學研發長黃博俊表示，銘傳推動千萬AI建置計畫，將持續每年投入千萬經費，以打造AI智慧校園為目標，並將AI課程和跨域專業整合，提升師生運用AI科技的能力，強化AI應用於各院系的專業。

AI 華碩 銘傳大學

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