大同大學研發「AI金耳朵」 檢測音響品質準確率達98% 還可降職業傷害

大同大學團隊結合AI機器學習，建立可檢測音響喇叭品質的系統，準確率達98%，還能大幅降低以往用人工檢測造成的職業傷害，讓AI成為「金耳朵」。

大同大學今天發布新聞稿指出，以往檢測音響喇叭的品質多是靠人工，這些聽音辨識人員被稱為「金耳朵」，需要長時間訓練，但測試系統發出的訊號刺激，容易造成身心俱疲的職業傷害，除了會產生誤判，辨識人員離職率也居高不下。

大同大學講座教授許超雲帶領師生團隊，利用AI來檢測音響喇叭（揚聲器）的品質，準確率可達98%，還能大幅降低人工檢測造成的職業傷害，讓AI取代聽音辨聲的人力，成為名符其實的「金耳朵」。

許超雲表示，透過AI機器學習，能找出喇叭良品與不良品之間的差異，團隊建立一套可靠的品質檢測系統，包含資料收集、模型訓練、模型更新的測試系統等，利用機械手臂把音響喇叭夾到隔音間裡面，由麥克風進行收音，AI系統能讀出是否為不良品，達到「時間短、成本低、零傷害」的品質控管。

這套「AI金耳朵」檢測系統的成果也讓委託廠商驚喜又滿意，許超雲認為，AI對於生活的最佳應用，就是解決問題，這也是大同大學務實的辦學精神，之後也會持續「用最少的力氣，做會讓人幸福的事」。