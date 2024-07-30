遇缺不補 私大生師比逼近臨界點

國立台灣大學更新統計年報，依照各學門專任教師與學生數，統計國內數間大學生師比。其中數間老牌如商業管理學門、法律學門、人文學門生師比均逾四十。教授表示，近年不少私立大學科系生師比處在臨界點，甚至只要一、二位教授離職，就容易超出警戒線。

根據台大資訊指出，截止至二○二二年底，如東海、輔大、淡江等老牌私立大學商業管理學門科系生師比均逾四十；法律學門一項東海、輔大、中原也在四十，而近年熱門的資通訊科技學門，私校生師比也多在卅以上。

中原大學教務長皮世明指出，近年不少私校科系生師比多在臨界點，只要有一、二位教師離開，生師比就可能未達教育部標準。生師比高多遇上兩問題，一是私校壯年教授最有生產力，易轉跳至公立大學任職；再者，年長教授陸續退休，但部分如資工等科系，則面臨民間市場人力需求大，人才便不易選擇進入學界。

皮世明形容，學界教師挖角如同前端挖中段學校，中段學校再退而求其次，若真的生師比未達標準學校得趕緊補人。

文化大學法律系教授方元沂坦言，少子化下學生愈來愈少，於是私校多開始控管專任教師聘雇員額，教師退休後則遇缺不補，為可能到來的趨勢做準備。但不少歷史悠久的私校，商管、法律等科系近年還是年年滿招，就演變成學生數多，但教師遇缺不補，生師比當然偏高。

藝術、人文社科 生師比變好

反之，方元沂也指出，近年如部分私校藝術、人文社科、外語學院遇上少子化下招生困難，學生數相較過去減少，但專任教師數不變，反而生師比變好。即便在私校，不同的科系所也是兩樣情。

東吳大學校長詹乾隆則表示，為因應教師離職、退休等狀況，私校也會於生師比合規後多聘幾位教授，「留個緩衝。」以免一有教師離開就踩紅線。

教育部對生師比有一定標準規定，如全校生師比上限為廿七、日間學制生師比上限為廿三。詹乾隆認為，論生師比還是要回歸各系所視之最客觀，基本上只要私校辦學正常都會符合規定，否則被教育部列為重大缺失得不償失。