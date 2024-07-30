經費緊 校長：生師比依教部要求 但不會多聘

私校多聘教師改善生師比，為何施行不易？大學校長表示，學校一定會滿足教育部生師比要求，但在經費吃緊、學費未漲下，除非教育部給予額外補助，否則不太可能多聘專任教師。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰談到，生師比過高，大學生就多只能像高中生一樣聽課，很難和教師有對話溝通的機會。

而近年私校環境多無築巢引鳳，有競爭力的年輕教師當然流向更好的大學，私校教師轉跳導致生師比變高，在職教師又得負擔更多學生、做更多事，似乎落入循環，難以改善。

元智大學校長廖慶榮則談到，生師比可以有一定比例以兼任教師計算，光以專任教師數看生師比並非全然客觀，又近年許多私立大學為了節省經費，會盡量聘僱兼任教師。即便私校教師遇缺不補，也一定會滿足教育部對生師比的要求。

但是現在私立學校經費都很緊，除非教育部給予額外補助，或修改辦法降低生師比上限，否則私立大學不大可能多聘超出規定的專任教師。

靜宜大學監察人陳振貴則表示，少子化下鼓勵私校多聘教師改善生師比，其實施行不易；如果一定要作，似乎只有學校增加寄存名額，教育部增加給學校的獎補助款。