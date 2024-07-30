聽新聞
test
0:00 / 0:00
經費緊 校長：生師比依教部要求 但不會多聘
私校多聘教師改善生師比，為何施行不易？大學校長表示，學校一定會滿足教育部生師比要求，但在經費吃緊、學費未漲下，除非教育部給予額外補助，否則不太可能多聘專任教師。
銘傳大學廣電系主任杜聖聰談到，生師比過高，大學生就多只能像高中生一樣聽課，很難和教師有對話溝通的機會。
而近年私校環境多無築巢引鳳，有競爭力的年輕教師當然流向更好的大學，私校教師轉跳導致生師比變高，在職教師又得負擔更多學生、做更多事，似乎落入循環，難以改善。
元智大學校長廖慶榮則談到，生師比可以有一定比例以兼任教師計算，光以專任教師數看生師比並非全然客觀，又近年許多私立大學為了節省經費，會盡量聘僱兼任教師。即便私校教師遇缺不補，也一定會滿足教育部對生師比的要求。
但是現在私立學校經費都很緊，除非教育部給予額外補助，或修改辦法降低生師比上限，否則私立大學不大可能多聘超出規定的專任教師。
靜宜大學監察人陳振貴則表示，少子化下鼓勵私校多聘教師改善生師比，其實施行不易；如果一定要作，似乎只有學校增加寄存名額，教育部增加給學校的獎補助款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言