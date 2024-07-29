茶葉揉捻技術應用萃取土肉桂精油 大葉大學師生獲9年多新型專利

大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授陳兆群帶領學生，把製茶的揉捻手法導入取得台灣土肉桂葉片的精油，可比傳統萃取法多得一倍以上，新研發的「肉桂葉精油萃取裝置」製程取得今年至2033年9月18日新型專利，師生等待有興趣的廠商洽詢商業技轉。

「肉桂葉精油萃取裝置」專利由陳兆群帶領學生劉宇真、林翊琳，與中國醫藥大學老師包大靝、楊鈞隆共同發明，靈感來自台灣土肉桂精油已應用在食品調味或美妝保健，但現有技術的萃取量不高，若能突破瓶頸提高精油萃取產量，對商業市場將有不小助益。

大葉藥保系今年畢業的校友劉宇真今表示，肉桂葉是肉桂精油的原料來源，台灣作法常是使用新鮮葉片直接提取精油，她想比較在不同加工方式下，台灣原生種肉桂葉精油產量與成分有無變化，因此大二下學期在老師陳兆群指導下開始實驗。

對照組是傳統的鮮葉萃取精油，實驗組把製茶手法應用在處理肉桂葉，因土肉桂葉片較硬，揉過並不會像茶葉有湯汁，但實驗發現揉捻萃取的精油產量較多，此外，劉宇真母校苗栗農工種植蘭嶼肉桂，目前沒相關的萃取精油文獻資料，她試過傳統的水蒸氣蒸餾法但無法從蘭嶼肉桂葉片萃取精油，經過揉捻的蘭嶼肉桂葉片可獲得少量精油結晶，未來有再進一步開發價值。